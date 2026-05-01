VIDEO / Vidljiv iz svemira: Evo što Ukrajina gradi kako bi zaustavila rusku "tampon zonu“

Ukrajina ubrzano gradi obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumi kako bi spriječila moguće stvaranje ruske "tampon zone”, dok se Moskva pregrupira za potencijalne nove ofenzive.
Ukrajina gradi kontinuiranu obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumi kako bi spriječila Rusiju u uspostavi takozvane "tampon zone”, izjavio je načelnik inženjerijskih postrojbi Zapovjedništva snaga potpore Oružanih snaga Ukrajine (AFU), pišeKyiv Post.
Brigadni general Vasyl Sirotenko, prema Ukrinformu, rekao je da je razmjer izgradnje toliko velik da je vidljiv iz svemira.
"Moguć je svaki scenarij. Neprijatelj je naučio stvarati odgovarajuće skupine i brzo prebacivati snage s jednog krila na drugo”, rekao je.
"Značajan trud i resursi ulažu se u izgradnju ove linije što je brže moguće – kako bi se izbjegla iznenađenja i spriječilo da neprijatelj ugrozi našu zemlju iz ovog smjera”, dodao je Sirotenko.
Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski rekao je 22. travnja da Rusija pregrupira svoje jedinice i premješta rezerve na bojište, što bi moglo upućivati na pripreme za nove ofenzivne operacije.
Prema njegovim riječima, ruske snage nastavljaju pokušaje napredovanja i cilj im je zauzeti ne samo Donbas nego cijelu Ukrajinu.
Projekt DeepState također je izvijestio da Rusija nastavlja napore za uspostavu "tampon zone” duž granice u Sumskoj oblasti.
Zapovjednik Združenih snaga Mykhailo Drapaty rekao je da Rusija pokušava stvoriti takvu zonu i u Sumskoj i u Harkivskoj oblasti pokušajima zauzimanja pograničnih sela.
Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je ukrajinska obavještajna služba došla do internih ruskih vojnih dokumenata koji pokazuju da ruski Glavni stožer priznaje kako ne uspijeva ostvariti ciljeve koje je postavio Kremlj, dok Ukrajina nastavlja slabiti ruske ofenzivne kapacitete.
Rekao je da ukrajinske obrambene snage nanose velike gubitke ruskim trupama, pri čemu nenadoknadivi gubici dosežu gotovo 60 posto ukupnih gubitaka – što potkopava sposobnost Moskve da održava ofenzivne operacije.
Unatoč tome, Zelenski je upozorio da rusko političko vodstvo priprema nove ofenzive i da bi moglo proširiti mobilizaciju kako bi osiguralo dodatno ljudstvo.
"Sukladno tome, zadatak Ukrajine je dodatno povećati udio nenadoknadivih gubitaka koje nanosi okupatoru”, rekao je, dodajući da će Kijev pojačati upotrebu dronova duž linije bojišta i proširiti dugometne sankcije usmjerene na rusku proizvodnju oružja i naftni sektor.
Zelenski je također rekao da će Ukrajina svoje partnere izvijestiti o obavještajnim podacima koji upućuju na to da Moskva razvija planove za operacije protiv zemalja NATO-a te nastoji dublje uvući Bjelorusiju u rat.
