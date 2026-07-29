U PRVOM REDU
VIDEO / Trump izvadio Tic Tac na sprovodu senatora. Pogledajte Vanceovu reakciju
Donald Trump našao se pod povećalom javnosti nakon što se snimka s pogreba senatora Lindseyja Grahama, na kojoj dijeli Tic Tac s JD Vanceom, proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.
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Američki predsjednik Donald Trump izazvao je rasprave na internetu nakon trenutka s bombonima Tic Tac tijekom pogrebne ceremonije senatora Lindseyja Grahama u Washingtonu. Snimka na kojoj Trump iz prvog reda pruža kutiju Tic Taca potpredsjedniku JD Vanceu postala je jedan od najdijeljenijih trenutaka s događaja.
Na pogrebu su se okupili politički čelnici iz cijelog svijeta, a Trump je održao govor posvećen Grahamu. Tijekom obraćanja osvrnuo se i na prisutnost stranih državnika, među kojima su bili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Pokojni senator Lindsey Graham tijekom političke karijere snažno je podržavao Ukrajinu i Izrael.
Snimke Trumpa i Vancea s Tic Tac bombonima ubrzo su postale viralne na platformi X. Na jednoj od njih vidi se kako Trump pokušava ubaciti Tic Tac u usta, ali ne uspijeva pogoditi.
President Trump hands out Tic Tacs at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/RzgdmDK50b— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026
Situacija s Tic Tacom podijelila je korisnike X-a. Dok su jedni taj trenutak opisivali kao bezazlen, drugi su ga smatrali neprikladnim za događaj posvećen odavanju počasti preminulom senatoru.
"Svjetski čelnici doputovali su iz cijelog svijeta na državnu komemoraciju u Kapitolu, a glavni viralni trenutak je predsjednik Trump koji se u prvom redu ponaša kao za šankom s JD Vanceom", napisao je jedan korisnik.
Snimku Trumpova neuspjelog pokušaja ubacivanja Tic Taca u usta podijelio je i politički komentator na X-u nadimka Acyn. U komentarima su se pojavile i brojne kritike. Jedan korisnik napisao je: "Čak ni Tic Tacovi ne žele imati ništa s Trumpom."
Dio korisnika kritizirao je i Trumpovo ponašanje tijekom same komemoracije, tvrdeći da je u pojedinim trenucima razgovarao i smijao se.
"Tko razgovara i smije se tijekom ozbiljne komemoracije?", piše u jednoj objavi.
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