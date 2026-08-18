bogata karijera
Preminula cijenjena glumica Phyllida Law, majka Emme Thompson. Imala je 94 godine
Poznata škotska glumica Phyllida Law, majka oskarovke Emme Thompson i glumice Sophie Thompson, preminula je u 94. godini. Iza sebe je ostavila karijeru dugu gotovo osam desetljeća, tijekom koje je ostvarila brojne uloge na kazališnim daskama, televiziji i filmu.
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Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin menadžer Jacky Leggo, koji je kazao da je glumica preminula "mirno kod kuće, okružena cijelom obitelji", javlja Euronews.
Phyllida Law rođena je u Glasgowu 1932. godine, a glumu je usavršavala na prestižnoj kazališnoj školi Bristol Old Vic. Zanimljivo je da se ondje prvotno školovala s namjerom da postane scenografkinja. Upravo je tijekom školovanja upoznala budućeg supruga Erica Thompsona.
Par se vjenčao 1957. godine i ostao zajedno sve do njegove smrti od srčanog udara 1982., kad je imao samo 53 godine.
Bogata karijera u kazalištu, filmu i televiziji
Law je bila posebno cijenjena zbog kazališnih uloga. Među značajnijim predstavama u kojima je nastupala izdvajaju se A Day in the Death of Joe Egg, A Voyage Round My Father, u kojoj je glumila uz legendarnog Aleca Guinnessa, te prva londonska izvedba engleske verzije mjuzikla La Cage aux Folles.
Na filmu je ostvarila niz zapaženih uloga, a posebnu pozornost privlače projekti u kojima je glumila zajedno sa svojim kćerima.
S Emmom i Sophie Thompson pojavila se, među ostalim, u filmovima Peter’s Friends (1992.), Much Ado About Nothing (1993.) i The Winter Guest (1997.).
Godine 1996. glumila je i u filmskoj adaptaciji romana Jane Austen Emma, u kojoj su glavne uloge imali Gwyneth Paltrow, Toni Collette i Ewan McGregor, dok je u filmu nastupila i njezina kći Sophie.
Među ostalim filmskim ostvarenjima Phyllide Law su The Time Machine (2002.), Danny the Dog (2005.), Miss Potter (2006.) i Albert Nobbs (2011.).
Godine 2014. pojavila se u filmu A Little Chaos, što je bio njezin drugi projekt pod redateljskom palicom Alana Rickmana, nakon The Winter Guesta.
Odlikovana za doprinos dramskoj umjetnosti
Za svoj doprinos dramskoj umjetnosti i humanitarnom radu Phyllida Law 2014. godine primila je OBE (Officer of the Order of the British Empire), jedno od važnih britanskih državnih priznanja.
Njezina posljednja filmska uloga bila je u romantičnoj komediji Then Came You iz 2020. godine, koju je napisala i u kojoj je glumila Kathie Lee Gifford.
Phyllida Law iza sebe je ostavila impresivnu karijeru, ali i snažnu obiteljsku glumačku ostavštinu. Njezine kćeri Emma i Sophie Thompson također su izgradile uspješne karijere u britanskoj filmskoj, televizijskoj i kazališnoj industriji.
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