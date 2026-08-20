VELIKA PROMJENA
Senzacija u Ujedinjenom Kraljevstvu: Princ Harry i Meghan vraćaju se kući
Princ Harry i njegova supruga Meghan namjeravaju se ovog mjeseca preseliti nazad u Veliku Britaniju, šest godina otkako su odstupili sa svojih kraljevskih dužnosti i otišli u Sjedinjene Američke Države, objavili su mediji.
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Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa će se sa sedmogodišnjim princom Archiejem i petogodišnjom princezom Lilibet preseliti iz američke savezne države Kalifornije u Ujedinjeno Kraljevstvo na duže razdoblje, a djeca će tamo početi pohađati škole u rujnu, izvijestili su časopis People te britanski list Telegraph u srijedu.
Harryjev glasnogovornik i Buckinghamska palača nisu komentirali izvješće. Međutim, izvor blizak paru je potvrdio njegovu vjerodostojnost.
Gdje će živjeti?
Prema Telegraphu, par neće živjeti u kraljevskoj rezidenciji. I dalje neće imati kraljevske dužnosti kao što je dogovoreno s pokojnom kraljicom Elizabetom kada su napustili zemlju u ožujku 2020.
Harry je oženio Meghan Markle u dvorcu Windsor 2018. te su postojale nade da će njegov brak s bivšom glumicom, čija je majka crnkinja, pomoći britanskoj monarhiji da ojača, piše Reuters.
No, ubrzo su se počele javljati napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske obitelji. Dvije godine kasnije, u ožujku 2020., objavili su da će se povući sa službenih dužnosti te preseliti u SAD. Smjestili su se u bogatom priobalnom mjestu Montecito blizu kalifornijskog grada Santa Barbara, a prema medijskim izvješćima, kuća sa 16 soba koštala ih je 14,7 milijuna dolara.
Kritičari kraljevske obitelji i monarhije
Četrdesetjednogodišnji Harry i 45-godišnja Meghan su u više navrata kritizirali kraljevsku obitelj i monarhiju u televizijskim intervjuima, Netflixovoj dokumentarnoj seriji te u Harryjevim memoarima "Rezerva". U intervjuu koji je par 2021. dao Oprah Winfrey, Meghan je rekla da je član kraljevske obitelji, kojeg nije imenovala, pitao koliko bi tamna mogla biti koža njihova sina Archieja. Prijestolonasljednik William, Harryjev stariji brat, odgovorio je poričući da je britanska kraljevska obitelj rasistička.
Harry je osobito kritizirao oca kralja Charlesa i princa Williama, što je dovelo do potpunog raspada njihova odnosa.
Djed kralj će češće viđati unuke
Harry je također bio nezadovoljan činjenicom da je britanska vlada izmijenila njegovo osiguranje te kazao da izostanak automatske policijske zaštite znači da ne može dovesti svoju djecu u Britaniju.
No, u rujnu se činilo da se odnos s kraljem popravlja kada su se otac i sin nakratko susreli po prvi put u 20 mjeseci. Kralju Charlesu je 2024. dijagnosticiran rak. Prošlog prosinca je na televiziji poručio da je "izvanredno dobro" reagirao na terapiju.
Harry i Meghan su s djecom prošlog mjeseca posjetili Britaniju te je Charles vidio svoju unučad prvi put od 2022. Međutim, premda je kralj pozdravio mogućnost da češće viđa vojvodu i vojvotkinju od Sussexa, prema izvješćima je tek u nedjelju upoznat s planovima para da se vrati u zemlju.
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