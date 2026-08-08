Stiže nam Texas

Prvi toplinski valovi kreću već u proljeće, ali ih ne doživljavamo takvima. Na neki način postajemo poput kuhanih žaba koje uronjene u mlaku vodu ne osjete kada se ona zagrijava i postane kipuća. Tješimo se da će proći i čini nam se da je tako kada ujesen ili u proljeće sada presahnute rijeke nabujaju i izliju se. I sve tako dok sljedeće ljeto ne počne ranije no prije i završi kasnije no ikad. Svima koji to osjete na svojoj koži jasno je da s vremenom nešto debelo nije u redu.