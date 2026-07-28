Državni inspektorat u akciji: Zatvoreni apartmani, kampovi i kuće za odmor

Od toga je doneseno 36 rješenja kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu, uz pečaćenje objekata do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, i to najmanje na rok od 30 dana. To se odnosi na sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe.