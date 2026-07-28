POSLA "PREKO GLAVE"
Državni inspektorat u akciji: Zatvoreni apartmani, kampovi i kuće za odmor
S ciljem uspješne provedbe turističke predsezone i sezone 2026., zaštite zakonitog poslovanja te suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije, turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja provodi pojačane inspekcijske nadzore usmjerene na otkrivanje neregistriranog oglašavanja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Planiranju inspekcijskih nadzora pridonijeli su i podaci prikupljeni na temelju prijava turističkih zajednica te analiza i usporedba podataka Porezne uprave s podacima s internetskih platformi za oglašavanje.
Do 20. srpnja 2026. turistička inspekcija Državnog inspektorata provela je 1.441 inspekcijski nadzor, pri čemu je u 122 slučaja utvrđeno neregistrirano pružanje usluga i/ili nezakonito oglašavanje smještaja.
Nepravilnosti su utvrđene u Juranšćini, Zagrebu, Samoboru, Bjelovaru, Ogulinu, Karlovcu, Sisku, Primišlju, Sesvetama, Dugom Selu, Koranskom Selu, Novoj Gradiški, Rasopasnom, Bakru, Jadranovu, Dramlju, Rabu, Puli, Ičićima, Selcu, Kamporu, Krku, Pagu, Štokovcima, Kraljevici, Crikvenici, Dubrovniku, Splitu, Makarskoj, Supetru, Drašnicama, Viru, Vodicama, Primoštenu, Kaštel Lukšiću, Prigradici, Sobri, Žrnovi i drugim naseljima.
Zbog povreda odredbi Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti fizičkim osobama, rezidentima i nerezidentima (državljanima Republike Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke), izrečeno je ukupno 68 upravnih mjera zabrane neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu i/ili zabrane njihova oglašavanja.
Od toga je doneseno 36 rješenja kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu, uz pečaćenje objekata do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, i to najmanje na rok od 30 dana. To se odnosi na sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe.
Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za jedan butik-hotel, 13 apartmana, 24 sobe, jedan kamp s četiri mobilne kućice i šest glamping šatora te jedan kamp s 20 mobilnih kućica.
Uz navedeno, protiv prekršitelja su dosad podnesena 62 optužna prijedloga i izdano 60 prekršajnih naloga. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 81.169,08 eura, a utvrđena je i oduzeta protupravno stečena imovinska korist u iznosu većem od 343.812,00 eura.
Turistička inspekcija Državnog inspektorata nastavit će tijekom cijele turističke sezone provoditi pojačane inspekcijske nadzore s ciljem suzbijanja neregistriranog iznajmljivanja, zaštite zakonitog poslovanja te osiguravanja ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja. Istodobno poziva sve pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji još nisu registrirali svoju djelatnost da to učine u skladu s važećim propisima kako bi svoje poslovanje uskladili sa zakonskim obvezama.
Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti propisano je da će se fizička osoba koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, odnosno koja neregistrirano obavlja djelatnost, za prekršaj kazniti novčanom kaznom od 1.327,23 do 3.981,68 eura. Osim toga, za navedeni prekršaj obvezno se oduzima i imovinska korist ostvarena prekršajem.
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