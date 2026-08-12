Eurosong uvodi povijesnu promjenu pravila, mnogima se neće svidjeti

Direktor Eurosonga Martin Green rekao je: "Eurosong se neprestano razvija, a godišnja revizija pravila važan je dio nastojanja da natjecanje ostane pravedno, transparentno i dosljedno za sve sudionike, uključujući milijune ljudi diljem svijeta koji ga prate. Kao i uvijek, vodeći se povratnim informacijama naših članica, za 2027. razjasnili smo i pooštrili pravila u nekoliko područja. Cilj je tih promjena svima uključenima pružiti veću jasnoću, zaštititi izvođače i osigurati da natjecanje i dalje pruža sigurno i poticajno okruženje, uz očuvanje duha i integriteta koji Eurosong čine tako posebnim.“