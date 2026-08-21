DRAMATIČNO UPOZORENJE
Razvija se ekstremno snažan El Niño: "Nikad nisam vidio ovakav signal u prognozama!"
El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno će biti najsnažniji otkako postoje mjerenja, upozorio je britanski Met Office.
Ovaj snažan prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika.
U kombinaciji s posljedicama klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava da će zbog njega 2027. "vrlo vjerojatno" biti najtoplija godina otkako postoje mjerenja, piše BBC.
Sve je više dokaza da već utječe na vremenske prilike diljem svijeta, uz ispodprosječne monsunske oborine u Indiji i smanjenu aktivnost uragana u Atlantskom oceanu.
"Moramo jasno reći da je ovo događaj bez presedana", rekao je profesor Adam Scaife, voditelj dugoročnih prognoza britanskog Met Officea.
"Nikada u našim prognozama nisam vidio ovako snažan signal El Niña."
Što je El Niño?
El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svakih dvije do sedam godina i traje oko godinu dana.
Pasati, koji preko Tihog oceana obično pušu od istoka prema zapadu, mogu oslabjeti ili čak promijeniti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku.
Toplina se iz oceana oslobađa u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina.
Znanstvenici proglašavaju El Niño kada je temperatura površine mora u ključnom području Tihog oceana najmanje 0,5 Celzijevih stupnjeva viša od prosjeka.
Trenutačna mjerenja pokazuju da je temperatura više od 2 stupnja iznad normale.
Najnovije prognoze Met Officea sugeriraju da bi ta temperaturna odstupanja kasnije ove godine mogla premašiti 3 stupnja dok se El Niño bude približavao vrhuncu.
To bi bilo bez presedana u mjerenjima koja sežu do 1950. godine i vjerojatno bi predstavljalo najsnažniji El Niño od 19. stoljeća.
Vrlo visoke temperature u dubljim slojevima oceana – ponegdje oko 8 stupnjeva iznad normale na dubini od 100 metara – mogle bi dodatno ojačati ovaj El Niño jer predstavljaju svojevrsni rezervoar tople vode koji dodatno potiče fenomen.
"Pred nama je još mnogo mjeseci tijekom kojih će se ovaj događaj nastaviti razvijati i to je jedan od razloga zbog kojih smo sve uvjereniji da će biti rekordan", rekao je dr. Zeke Hausfather, klimatolog iz američke istraživačke organizacije Berkeley Earth.
Neke druge klimatske organizacije predviđaju čak i snažniji El Niño od Met Officea, s temperaturama možda i 4 stupnja iznad prosjeka.
Ako se to ostvari, "nije izvan granica mogućeg reći da bi ovo mogao biti najsnažniji El Niño u posljednjih 500 ili čak 1000 godina", rekao je Hausfather, iako je nemoguće sa sigurnošću utvrditi što se događalo tako daleko u prošlosti.
Utjecaj na vrijeme diljem svijeta
Promjena raspodjele topline u oceanu, zajedno s promjenama atmosferskih strujanja iznad njega, može imati dalekosežne posljedice na vremenske prilike diljem svijeta.
Nijedna dva El Niña nisu jednaka pa se razlikuju i njihovi utjecaji na vremenske obrasce. Međutim, postoje dokazi da se posljedice ovog događaja već osjećaju.
Primjerice, tijekom godina s El Niñom jugozapadni monsun može donijeti manje oborina u južnoj Aziji, a zasad je 2026. količina oborina znatno ispod normale.
Promjene strujanja vjetra na Karibima i u tropskom Atlantiku mogu smanjiti aktivnost uragana.
Dosad su ove sezone zabilježene samo tri imenovane oluje.
U područjima u blizini tropskog dijela Tihog oceana utjecaj El Niña može biti izrazit, uz povećani rizik od suše i šumskih požara u Australiji te veću opasnost od poplava u Peruu, Ekvadoru i na jugu Sjedinjenih Država.
Kako će El Niño utjecati na vrijeme?
Ne smatra se da je El Niño bio jedan od glavnih uzroka rekordnih toplinskih valova koji su obilježili ovo ljeto.
Međutim, mogao bi snažnije utjecati na vrijeme tijekom jeseni i početkom zime, uz povećanu mogućnost kišnog i olujnog vremena u sjeverozapadnoj Europi, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo.
Pomalo paradoksalno, El Niño također može povećati vjerojatnost hladnog vremena u drugom dijelu zime, iako ta povezanost nije osobito čvrsta.
2027. "vrlo vjerojatno" najtoplija godina otkako postoje mjerenja
Tijekom El Niña znatna količina topline oslobađa se iz oceana u atmosferu.
Klimatolog Met Officea dr. Nick Dunstone kaže da to može dovesti do "porasta globalne prosječne temperature, osobito tijekom kalendarske godine koja slijedi nakon zimskog vrhunca El Niña".
"Stoga je vrlo vjerojatno da će 2027. zamijeniti 2024. kao najtoplija godina otkako postoje mjerenja."
Ranije ovog mjeseca Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je da bi El Niño mogao desetke milijuna ljudi u ugroženim zemljama izložiti akutnoj nesigurnosti opskrbe hranom na razini krize.
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