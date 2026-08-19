POTVRDILA BOLNICA
Proširila se zaraza u hrvatskom turističkom gradu: "Unuk i majka su loše"
U protekla dva dana veći broj Šibenčana potražio je liječničku pomoć zbog bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature, dok se još utvrđuje uzrok tegoba i moguća povezanost sa salmonelom.
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Velik broj Šibenčana posljednja je dva dana zatražio liječničku pomoć zbog simptoma poput bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature. Uzorci se još analiziraju, a postoji sumnja na zarazu salmonelom.
Na problem su upozorili čitatelji portala Šibenik.IN, koji su poslali i svoja svjedočanstva.
"U bolnici su mi završili dvoipogodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi s istim tegobama", ispričala je Šibenčanka Neda u utorak navečer, između dva odlaska u bolnicu.
Ona, kao i još nekoliko osoba s kojima je portal razgovarao, sumnja da bi uzrok mogao biti u prasetini kupljenoj za Veliku Gospu u jednoj šibenskoj mesnici. Ipak, točan uzrok, a vjerojatno i izvor zaraze, bit će poznati tek nakon obrade uzoraka.
Bolnica potvrdila zarazu
"Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta", kazala je za Šibenik.IN ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije dr. Ivana Skorić.
O uzroku tegoba nije željela govoriti dok Odjel za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije ne obradi pristigle uzorke.
Salmoneloza je jedna od ozbiljnijih crijevnih zaraznih bolesti, a uzrokuje je bakterija Salmonella. Može se nalaziti u vodi onečišćenoj fekalijama, školjkama zbog onečišćene vode, termički neadekvatno obrađenom mlijeku i mliječnim proizvodima, kao i jajima, mesu i mesnim proizvodima.
Do zaraze dolazi konzumacijom kontaminirane hrane. Među najrizičnijim namirnicama su sirova jaja, sirovo meso, osobito perad, kolači i sirovo mlijeko. Ipak, rizična može biti bilo koja namirnica ako se njome rukovalo na nehigijenski način ili nije dovoljno toplinski obrađena.
Simptomi poput proljeva, povišene temperature i grčeva u trbuhu najčešće se pojavljuju 12 do 72 sata nakon konzumacije zagađene hrane ili vode, a mogu trajati od četiri do sedam dana.
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