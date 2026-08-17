Bristolska ljestvica stolice: Što njen oblik govori o vašem zdravlju - i samoj probavi?

Liječnicima Bristolska ljestvica stolice pomaže da kroz vrijeme prate što se događa i kako stolica izgleda, a samim time onda mogu doći do zaključka radi li se o promjenama koje se događaju rijetko ili promjene upućuju na neku od bolesti crijeva. U svakom slučaju, radi se o alatu koji može pomoći i pacijentu i liječniku.