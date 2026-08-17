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INDIKATOR ZDRAVLJA PROBAVE

Bristolska ljestvica stolice: Što njen oblik govori o vašem zdravlju - i samoj probavi?

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N1info
|
17. kol. 2026. 06:49
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sasun-bughdaryan--APNPRfWwiA-unsplash
Sasun Bughdaryan/Unsplash

Izgled stolice može djelovati kao neugodna tema za razgovor, ali to je jedan od najboljih pokazatelja zdravlja probave.

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Upravo zato postoji Bristolska ljestvica stolice koja definira zašto i kako izgledaju različiti tipovi stolice, a stolica se prema ovoj ljestvici definira kroz sedam tipova.

Bristolska ljestvica stolice je mjerilo koje koriste liječnici i specijalisti kako bi odredili izgled stolice. Upravo su izgled, boja i miris stolice važan indikator zdravlja probave, a ova ljestvica određuje sedam različitih tipova stolice.

Što je Bristolska ljestvica stolice?

Bristolsku ljestvicu razvili su 1997. godine znanstvenici Stephen Lewis i Ken Heaton s Bristol Royal Infirmary u Velikoj Britaniji.

Ljestvica dijeli izgled stolice u sedam kategorija, na temelju oblika i konzistencije, a nastala je kao rezultat istraživanja u kojem su ispitanici bilježili izgled svoje stolice te uzimali posebne markere kako bi se pratilo vrijeme prolaska hrane kroz probavni sustav.

Danas se ljestvica koristi u istraživanjima probavnih bolesti, a predstavlja i dio dijagnostičkih kriterija za sindrom iritabilnog crijeva.

Ljestvica prati oblik i tvrdoću stolice. Tako recimo tvrda i grudasta stolica može značiti dehidraciju, dok mekana ili kašasta stolica može ukazivati na pojedine probavne probleme.

Tipovi stolice prema Bristolskoj ljestvici stolice

Sedam tipova stolice se razliku s obzirom na oblik i veličinu, a to su:

Tip 1

Stolica u obliku odvojenih, tvrdih grudica nalik orašastim plodovima. Teško se izbacuju i znak je zatvora. Najčešće do ovoga dolazi zbog premalo tekućine ili vlakana u prehrani, ali i zbog stresa ili pojedinih bolesti.

Tip 2

Stolica u obliku kobasice, ali grudičasta, također upućuje na zatvor.

Tip 3

Stolica u obliku kobasice s pukotinama na površini se smatra normalnom.

Tip 4

Glatka, mekana stolica u obliku kobasice ili zmije. Ovo je idealan oblik stolice.

Tip 5

Stolica u obliku mekane grudice s jasno vidljivim rubovima. Može biti blaži znak proljeva ili nedostatka vlakana u prehrani.

Tip 6

Kašasta stolica, s nazubljenim rubovima. Ukazuje na proljev jer je stolica brzo prošla kroz crijeva i nije se formirala zdrava stolica. Ovakva stolica može biti i znak viroza, posebno norovirusa ili trovanja hrane. Jednako tako, može biti i posljedica stresa.

Tip 7

Potpuno tekuća stolica bez čvrstih dijelova. Znak je izraženog proljeva koji bi trebao trajati do dva dana. Ako se ovo ponavlja češće, može se raditi o bolesti crijeva i potrebno je potražiti pomoć liječnika.

Tipovi 3 i 4 smatraju se najzdravijim oblicima stolice jer se lako izbacuju i ne opterećuju probavni sustav. Općenito, zdrava stolica je smeđa, duguljasta i srednje tvrda.

Tipovi 1 i 2 povezuju se sa zatvorom, dok tipovi 5, 6 i 7 upućuju na proljev različitog intenziteta.

Zašto je oblik stolice važan pokazatelj zdravlja?

Oblik i konzistencija stolice izravno ovise o tome koliko dugo hrana ostaje u probavnom sustavu i koliko vode crijeva uspiju apsorbirati.

Kada hrana presporo prolazi kroz crijeva, stolica postaje tvrda i suha (tip 1-2), dok prebrzi prolazak ostavlja premalo vremena za apsorpciju vode pa stolica postaje mekana ili vodenasta (tip 6-7).

Liječnicima Bristolska ljestvica stolice pomaže da kroz vrijeme prate što se događa i kako stolica izgleda, a samim time onda mogu doći do zaključka radi li se o promjenama koje se događaju rijetko ili promjene upućuju na neku od bolesti crijeva. U svakom slučaju, radi se o alatu koji može pomoći i pacijentu i liječniku.

Kako poboljšati konzistenciju stolice?

Za promjene u obliku stolice, stručnjaci najčešće preporučuju jednostavne promjene navika:

  • povećanje unosa vlakana
  • dovoljan unos tekućine
  • redovita tjelesna aktivnost
  • smanjenje stresa
  • izbjegavanje jako začinjene hrane, alkohola ili kofeina
  • obraćanje pažnje na lijekove koji mogu utjecati na stolicu

Kada se obratiti liječniku

Povremena promjena u izgledu stolice najčešće nije razlog za brigu i obično je posljedica prehrane, putovanja ili privremenog stresa.

Ipak, treba otići kod liječnika kada proljev traje dulje od nekoliko dana i kada se javljaju i temperatura, bol u trbuhu, povraćanje, krv u stolici ili gubitak kilograma.

S druge strane, liječnika bi trebalo posjetiti i kada zatvor traje dulje vremena, kada se uz njega javlja krv u stolici, gubitak kilograma ili bol kod pražnjenja crijeva.

Ovi simptomi mogu upućivati na ozbiljnija stanja, poput infekcija, upalnih bolesti crijeva ili, u rjeđim slučajevima, tumora probavnog sustava, pa ih ne treba zanemariti.

Zaključak

Bristolska ljestvica stolice jednostavan je, ali vrlo koristan alat koji pomaže da se lakše prepoznaju i opišu promjene u probavnom zdravlju. Iako povremene varijacije u stolici ne moraju biti razlog za zabrinutost, prepoznavanje pojedinih znakova može pomoći u ranom otkrivanju probavnih problema.

U slučaju trajnih promjena, najbolje je obratiti se liječniku.

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