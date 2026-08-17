U 36. GODINI ŽIVOTA
Umrla je Hayden Panettiere, zvijezda serije "Heroji"
Glumica Hayden Panettiere, poznata po ulogama u američkim serijama "Heroji" i "Nashville", preminula je u 36. godini života.
Oglas
Njezin otac Skip Panettiere objavio je da je obitelj shrvana njezinom smrću, piše BBC.
"Duboko smo ožalošćeni što moramo podijeliti vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donosila nemjerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milijunima ljudi koji su je gledali na ekranima", rekao je njezin otac u izjavi koju su prenijeli američki mediji.
Okolnosti njezine smrti zasad nisu poznate.
Panettiere je u seriji "Heroji" glumila navijačicu sa supermoćima, a ostvarila je i niz drugih zapaženih uloga, među kojima su one u filmovima "Remember the Titans" i "Raising Helen".
Njezin otac Skip Panettiere zatražio je privatnost "dok naša obitelj pokušava prihvatiti ovaj nezamisliv gubitak", navodi se u izjavi koju je objavio njezin predstavnik.
Karijeru je počela kao dječja glumica. Imala je samo četiri godine kada je dobila ulogu u popularnoj američkoj sapunici "One Life to Live".
Širu popularnost stekla je ulogom Claire Bennet u popularnoj znanstvenofantastičnoj seriji "Heroji", koja se prikazivala od 2006. do 2010. godine.
Njezina glumačka karijera trajala je tri desetljeća, a tijekom tog razdoblja pojavila se u brojnim uspješnim serijama i filmovima, uključujući horor-franšizu "Vrisak" i romantičnu komediju "I Love You, Beth Cooper".
Početkom ove godine objavila je memoare pod naslovom "This Is Me: A Reckoning", u kojima je opisala teškoće odrastanja kao dječja glumica, kao i iskustva s ovisnošću, zlostavljanjem i kasnijim oporavkom.
Hayden Panettiere iza sebe je ostavila kćer Kayu, koju je dobila s bivšim partnerom, ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas