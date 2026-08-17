Umrla je Hayden Panettiere, zvijezda serije "Heroji"

"Duboko smo ožalošćeni što moramo podijeliti vijest o tragičnoj smrti naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i sila prirode koja je donosila nemjerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milijunima ljudi koji su je gledali na ekranima", rekao je njezin otac u izjavi koju su prenijeli američki mediji.