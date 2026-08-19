važno i za pacijente na zemlji
Zašto astronauti pate od konstipacije u svemiru? Krvne pretrage nude nove odgovore
Analiza krvi 52 astronauta pokazala je da crijevne bakterije tijekom boravka u svemiru razgrađuju više proteina. Otkriće bi moglo biti važno i za pacijente na Zemlji.
Zatvor je čest problem među astronautima. Međutim, dosad nije bilo sasvim jasno zašto se rad crijeva u svemiru usporava.
Znanstvenici sa Sveučilišta u Kopenhagenu, koji su istraživanje proveli u suradnji s NASA-om, sada tvrde da su u krvi astronauta pronašli tragove koji bi mogli objasniti što se događa s probavnim sustavom kada ljudsko tijelo napusti Zemlju.
Istraživači su analizirali uzorke krvi 52 astronauta koji su proveli mjesece na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS). Rezultati pokazuju da promjene u crijevima počinju relativno brzo nakon dolaska u svemir, piše Euronews.
Već nekoliko tjedana nakon napuštanja Zemlje kod astronauta su pronađeni znakovi da bakterije u njihovim crijevima fermentiraju više proteina nego inače. Ta se promjena nastavila tijekom njihovih misija, a nakon povratka na Zemlju nestala je.
Što se događa s crijevima u svemiru?
U normalnim uvjetima hrana prolazi kroz probavni sustav zahvaljujući kontrakcijama crijeva, procesu poznatom kao peristaltika. Znanstvenici sumnjaju da bi se u uvjetima mikrogravitacije hrana kroz crijeva mogla kretati sporije.
Kada se hrana dulje zadržava u crijevima, crijevne bakterije mogu potrošiti dostupna vlakna i umjesto njih početi intenzivnije razgrađivati proteine. Taj se proces naziva proteinska fermentacija.
Bakterije pritom proizvode metabolite – male molekule koje mogu prijeći u krvotok i širiti se tijelom.
Prema istraživačima, povećana proteinska fermentacija podudara se s pretpostavkom da mikrogravitacija usporava prolazak hrane kroz crijeva, što bi moglo pridonijeti pojavi zatvora kod astronauta.
Crijeva i mozak međusobno su povezani
Posljedice takvih promjena možda nisu ograničene samo na probavni sustav.
Neki metaboliti koji nastaju tijekom proteinske fermentacije mogu dospjeti u krvotok i utjecati na druge dijelove organizma. Znanstvenike posebno zanima takozvana os crijeva–mozak, odnosno dvosmjerna komunikacija između probavnog sustava i mozga.
Ranija istraživanja neke proizvode proteinske fermentacije povezuju s različitim zdravstvenim učincima, uključujući promjene raspoloženja i smanjenu sposobnost koncentracije.
Znanstvenici naglašavaju da proteinska fermentacija sama po sebi nije neobična i događa se i kod ljudi na Zemlji. Međutim, dosljedno povišene razine zabilježene kod astronauta upućuju na to da se tijekom svemirskih letova mijenjaju uvjeti u crijevima.
Istraživanje obuhvatilo 52 astronauta
Rezultati su posebno zanimljivi jer se istraživanja svemirskih letova obično provode na vrlo malom broju ispitanika.
U ovom slučaju znanstvenici su objedinili uzorke iz triju različitih istraživanja koja su uključivala ukupno 52 astronauta, sudionika različitih svemirskih misija tijekom više godina.
Unatoč razlikama među misijama, istraživači su pronašli dosljedan porast pokazatelja proteinske fermentacije.
U istraživanju je primijenjena takozvana neciljana metabolomika. Umjesto traženja unaprijed određenih tvari, znanstvenici su analizirali širok raspon metabolita u krvi i zatim tražili promjene povezane s boravkom u svemiru.
Otkriće bi moglo pomoći i ljudima na Zemlji
Rezultati bi mogli postajati sve važniji kako se svemirske agencije pripremaju za dugotrajnije misije na Mjesec, a u budućnosti potencijalno i na Mars.
Ako se rad crijeva tijekom dugotrajnog boravka u svemiru doista usporava, astronautima bi mogle biti potrebne dodatne mjere za održavanje zdrave probave. Znanstvenici navode da bi mogli pomoći veći unos prehrambenih vlakana, prebiotici ili drugi postupci koji potiču normalno kretanje sadržaja kroz crijeva.
No rezultati istraživanja mogli bi imati primjenu i na Zemlji.
Ljudi koji su zbog bolesti ili ozljede dugo prikovani za krevet također često pate od zatvora. Znanstvenici smatraju da bi kombinacija usporenog rada crijeva i povećane proteinske fermentacije mogla pridonositi zdravstvenim problemima i kod tih pacijenata.
Istraživanje zasad nudi moguće objašnjenje jednog od manje glamuroznih problema svemirskih putovanja: kada nestane utjecaj Zemljine gravitacije, čini se da se usporava i rad crijeva.
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