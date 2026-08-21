opasni otpad
Glasanje o Lici na izvanrednoj sjednici Sabora: Pali svi zaključci, prošli samo HDZ-ovi
Hrvatski sabor u petak je na izvanrednoj sjednici odbio četiri zaključka koja je predložio predsjednik Republike vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva Vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić.
Sabor je većinom glasova odbio sva četiri predsjednikova zaključka o kojima se u četvrtak raspravljalo objedinjeno, a usvojio zaključke vladajućih.
Riječ je o 11 zaključaka koje je vladajuća većina prihvatila s 81 glasom za, dok je 58 zastupnika bilo protiv.
Njima se poziva Vlada da Saboru u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake.
Nadalje, Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području Gospića prije, tijekom i nakon sanacije.
Od Vlade se traži i da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada.
U zaključcima stoji i da Hrvatski sabor "odlučno osuđuje" nezakonite radnje vezano uz odlaganje otpada u Gospiću i da podržava najavljene izmjene Kaznenoga zakona i Zakona o gospodarenju otpadom.
Uz to, navode i da Sabor "prima na znanje" rezultate dosadašnjih ispitivanja vode te poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliše i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Zaključci vladajućih naišli su na kritiku oporbenih zastupnika koji su isticali da se njima ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ranije je poslao u Hrvatski sabor prijedlog četiri zaključka, koje je vladajuća većina danas odbila, baš kao i na saborskim odborima za zaštitu okoliša i prirode te za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji su predhodili sjednici.
Prvim predsjednikovim prijedlogom zaključkaSabor bi obvezao Vladu da odmah počne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Drugi zaključak tražio je od Vlade tražilo da u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama.
U trećem zaključku Sabor bi obvezao Vladu da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. Četvrti zaključak zahtijevao je od Državnog inspektorata da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. O rezultatima nadzora Inspektorat bi saboru podnosio izvješće u roku od tri mjeseca.
21 Objava
11:11
prije 24 min.
Pali svi zaključci predsjednika Milanovića
Protiv su bila 78 zastupnika, a 64 za.
11:11
prije 24 min.
Nije izglasan treći zaključak SDP-a i Možemo
Protiv su bila 72 zastupnika, a za 60.
11:10
prije 25 min.
Pao i treći predsjednikov zaključak
Za su bila 64 zastupnika, a 78 protiv.
11:09
prije 26 min.
Nije prošao ni drugi zaključak Milanovića
Nije prošao ni drugi zaključak predsjednika Zorana Milanovića. Protiv je bilo 78 zastupnika, a 64 ih je bilo za.
11:07
prije 28 min.
Nije prošao ni SDP-ov zaključak
Nije prošao ni drugi zaključak SDP-a. Protiv je bilo 77 zastupnika, a 62 ih je bilo za.
11:04
prije 31 min.
Glasovanje o HDZ-ovom zaključku
Za zaključak vladajuće većine bio je 81 zastupnik, a 58 ih je bilo protiv.
10:59
prije 36 min.
Zaključci HDZ-a
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čita sve zaključke HDZ-a. Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano za odlaganje otpada na području grada Gospića te podupire pravosudna tijela u provođenju svih aktivnosti i mjera koje će dovesti do kažnjavanja počinitelja kaznenih djela.
Prima se na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju na području Gospića koje su proveli nadležni zavodi za javno zdravstvo i kojima je potvrđena zdravstvena ispravnost vode za piće te da, prema dosad provedenim analizama, nema utvrđenog rizika za zdravlje stanovništva povezanog s korištenjem vode iz javne vodoopskrbe.
Prima se na znanje i podupire dosad poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sanacije lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću uključujući osiguravanje sredstava, pokretanje postupka za uklanjanje vidljivog otpada i pripremu rješenja za zakopani otpad.
Zadužuju se nadležna tijela na žurno provođenje svih aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju ove prioritetne lokacije, kao i svih drugih mjera potrebnih za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.
Zahtijeva se da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno i uz punu sljedivost za svaku količinu otpada te na način koji sprječava širenje onečišćenja, štiti radnike i stanovništvo te ne stvara nove rizike za okoliš.
Poziva se Vlada Republike Hrvatske, nadležni zavodi za javno zdravstvo i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području lokacije u Gospiću prije, tijekom i nakon sanacije te, prema procijenjenim rizicima, ciljano prošireno praćenje površinskih i podzemnih voda i vode namijenjene za ljudsku potrošnju na širem relevantnom području, uz potrebne hidrogeološke analize, zaštitu izvorišta i vodozahvata, ciljano uključivanje relevantnih individualnih vodozahvata te da osiguraju redovitu i transparentnu objavu rezultata.
Poziva se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake.
Podupiru se izmjene zakonodavnog okvira u gospodarenju otpadom kojima se jača odgovornost osoba koje gospodare otpadom, uvode strože kontrole i omogućuje brže reagiranje nadležnih tijela, uključujući širu primjenu videonadzora, GPS praćenja prijevoza otpada, proširenog sustava elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i stručnog nadzora, radi sprječavanja nezakonitog postupanja i bolje zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
Podržava se najava Vlade da će u zakonodavni postupak uputiti Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Kaznenog zakona koji propisuje i novo kazneno djelo 'ekocid'.
Poziva se Vlada Republike Hrvatske da osigura pojačano praćenje odlaganja otpada, tokove otpada, s naglaskom na rizične lokacije i pošiljke otpada, povezivanjem podataka nadležnih tijela te korištenjem digitalnih i terenskih alata kako bi se nezakonito odlaganje prepoznalo i zaustavilo prije nastanka veće štete za okoliš.
Pozivaju se županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada, osobito redovitim praćenjem rizičnih lokacija, pravodobnim prijavljivanjem promjena na terenu, postavljanjem odgovarajućih mjera fizičke i tehničke zaštite gdje je potrebno te suradnjom s inspekcijskim, komunalnim, policijskim i drugim nadležnim tijelima.
Zaključke predlažu Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika Nezavisni i HSU te zastupnici Darko Vuletić i Dario Zurovec.
10:55
prije 40 min.
Prvi prijedlog zaključka nije prošao
Prvi prijedlog zaključka nije prošao, 78 zastupnika bilo je protiv, 64 za. Naime, predsjednik Zoran Milanović bi prvim zaključkom obvezao Vladu da odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.
10:39
prije 56 min.
Zastupnici traže stanku
Uoči glasanja zastupnici traže stanku.
10:20
prije 1 h
Slijedi stanka
Zastupnici su otišli na stanku od deset minuta, a nakon toga se u 10:30 glasa o zaključcima.
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