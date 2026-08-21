Glasanje o Lici na izvanrednoj sjednici Sabora: Pali svi zaključci, prošli samo HDZ-ovi

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čita sve zaključke HDZ-a. Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano za odlaganje otpada na području grada Gospića te podupire pravosudna tijela u provođenju svih aktivnosti i mjera koje će dovesti do kažnjavanja počinitelja kaznenih djela.

Prima se na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju na području Gospića koje su proveli nadležni zavodi za javno zdravstvo i kojima je potvrđena zdravstvena ispravnost vode za piće te da, prema dosad provedenim analizama, nema utvrđenog rizika za zdravlje stanovništva povezanog s korištenjem vode iz javne vodoopskrbe.

Prima se na znanje i podupire dosad poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sanacije lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću uključujući osiguravanje sredstava, pokretanje postupka za uklanjanje vidljivog otpada i pripremu rješenja za zakopani otpad.

Zadužuju se nadležna tijela na žurno provođenje svih aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju ove prioritetne lokacije, kao i svih drugih mjera potrebnih za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

Zahtijeva se da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno i uz punu sljedivost za svaku količinu otpada te na način koji sprječava širenje onečišćenja, štiti radnike i stanovništvo te ne stvara nove rizike za okoliš.

Poziva se Vlada Republike Hrvatske, nadležni zavodi za javno zdravstvo i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području lokacije u Gospiću prije, tijekom i nakon sanacije te, prema procijenjenim rizicima, ciljano prošireno praćenje površinskih i podzemnih voda i vode namijenjene za ljudsku potrošnju na širem relevantnom području, uz potrebne hidrogeološke analize, zaštitu izvorišta i vodozahvata, ciljano uključivanje relevantnih individualnih vodozahvata te da osiguraju redovitu i transparentnu objavu rezultata.

Poziva se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake.

Podupiru se izmjene zakonodavnog okvira u gospodarenju otpadom kojima se jača odgovornost osoba koje gospodare otpadom, uvode strože kontrole i omogućuje brže reagiranje nadležnih tijela, uključujući širu primjenu videonadzora, GPS praćenja prijevoza otpada, proširenog sustava elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i stručnog nadzora, radi sprječavanja nezakonitog postupanja i bolje zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Podržava se najava Vlade da će u zakonodavni postupak uputiti Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Kaznenog zakona koji propisuje i novo kazneno djelo 'ekocid'.

Poziva se Vlada Republike Hrvatske da osigura pojačano praćenje odlaganja otpada, tokove otpada, s naglaskom na rizične lokacije i pošiljke otpada, povezivanjem podataka nadležnih tijela te korištenjem digitalnih i terenskih alata kako bi se nezakonito odlaganje prepoznalo i zaustavilo prije nastanka veće štete za okoliš.

Pozivaju se županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada, osobito redovitim praćenjem rizičnih lokacija, pravodobnim prijavljivanjem promjena na terenu, postavljanjem odgovarajućih mjera fizičke i tehničke zaštite gdje je potrebno te suradnjom s inspekcijskim, komunalnim, policijskim i drugim nadležnim tijelima.

Zaključke predlažu Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika Nezavisni i HSU te zastupnici Darko Vuletić i Dario Zurovec.