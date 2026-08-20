Ovako su naše bake zgušnjavale juhu: Nisu dodavale brašno ni vrhnje, već nešto sasvim drugo

Kada je krumpir potpuno kuhan, nekoliko komada izvadite ili ih jednostavno pritisnite vilicom uz rub lonca. Dobro ih zgnječite, a zatim pomiješajte s ostatkom juhe. Škrob iz krumpira prirodno će zgusnuti juhu bez potrebe za dodavanjem još brašna ili drugih sastojaka, a juha će biti savršena.

Na samom kraju dodajte sol i papar prema vlastitom ukusu te juhu pospite svježe nasjeckanim peršinom. Ako vam se čini pregusta, možete dodati još malo vode i kratko je prokuhati.