IZDRŽLJIVOST I DUGOVJEČNOST
Klasik star preko 30 godina oduševio mehaničara: "Najbolje vozilo na svijetu"
Američki mehaničar David Long, poznat kao Car Wizard, staru Toyotu Pickup iz 1990-ih smatra iznimnim primjerom automobilske izdržljivosti, jednostavnosti i dugovječnosti.
Postoje automobili koje mehaničari cijene zbog jeftinog održavanja, drugi se ističu time što rijetko završavaju u radionici, a treći mogu bez većih problema prijeći nekoliko stotina tisuća kilometara.
No poznati američki mehaničar David Long, kojeg milijuni ljubitelja automobila poznaju kao Car Wizard, otišao je korak dalje kada je riječ o jednoj staroj Toyoti. Nakon što je ponovno pogledao što je Toyota proizvodila početkom 1990-ih, svoju je ocjenu sažeo vrlo jasno: smatra je najboljim vozilom na svijetu, prenosi Tportal.
Riječ je o kompaktnom Toyotinu pick-upu iz 1990-ih. Na američkom tržištu nosio je jednostavan naziv Toyota Pickup, a pripada istoj generaciji Toyotinih radnih pick-upova koja je u velikom dijelu svijeta poznata kao Hilux.
Car Wizard nije mu posvetio video zbog luksuza, brzine ili napredne tehnologije. Upravo suprotno.
Njegov je glavni argument to što ovaj automobil predstavlja gotovo nestalu filozofiju proizvodnje vozila – napraviti ga što jednostavnijim, dovoljno snažnim za posao i dovoljno robusnim da desetljećima izdrži svakodnevno teško korištenje.
Zato je video bez puno suzdržavanja nazvao: "Neuništivo! Najbolje vozilo na svijetu! Toyota Pickup iz 1990-ih."
Motor bez velike snage, ali s golemom izdržljivošću
Važnu ulogu u takvoj reputaciji imaju Toyotini četverocilindarski motori 22R i 22R-E. Njihove brojke današnjim vozačima možda neće zvučati impresivno. Kasniji 22R-E, opremljen elektroničkim ubrizgavanjem, razvijao je tek oko 115 konjskih snaga.
No Car Wizardu snaga nije presudna. Konstrukcija je jednostavna, komponentama se relativno lako pristupa, nema turbopunjača, složenih sustava za pročišćavanje ispušnih plinova ni velikog broja elektroničkih modula koji ovise jedni o drugima.
MotorTrend 22R-E također opisuje kao pouzdan motor, iako bez velikih ambicija kada je riječ o performansama. Toyota Pickup iz tog razdoblja prema današnjim je standardima mogao biti spor, bučan i prilično primitivan, no to očito nije narušilo njegovu reputaciju dugovječnosti.
Car Wizard takve stare Toyotine pick-upove opisuje kao "bulletproof", odnosno toliko robusne da mnogi primjerci i danas normalno funkcioniraju nakon desetljeća korištenja. Torque News navodi da nisu rijetki primjerci koji su prešli između 300.000 i 500.000 milja, odnosno otprilike 480.000 do 800.000 kilometara.
Razlog izdržljivosti pritom nije samo motor. Klasična konstrukcija na okviru, jednostavan pogon, robustan ovjes i relativno mali broj komponenti koje se mogu ozbiljno zakomplicirati omogućili su da se automobil koristi kao radni stroj, terenac, ali i kao svakodnevno prijevozno sredstvo.
Toyota ga je razvila prema tri osnovna koncepta
Car Wizardova pohvala zanimljivo se podudara s onime što Toyota sama navodi o toj generaciji.
Peta generacija Hiluxa predstavljena je 1988. godine, a Toyota ističe da su njezin razvoj vodila tri osnovna koncepta: snaga, čvrstoća i udobnost.
Bio je to period u kojem pick-up više nije trebao služiti isključivo kao radni alat. Toyota mu je nastojala dodati više udobnosti i opreme kako bi mogao služiti i poput osobnog automobila, ali bez odustajanja od robusnosti po kojoj je model već bio poznat.
Toyota i danas u svojoj povijesti Hiluxa posebno ističe pouzdanost, izdržljivost i sposobnost rada u zahtjevnim uvjetima kao osobine koje su mu izgradile globalnu reputaciju.
Drugim riječima, priča o njegovoj izdržljivosti nije nastala posljednjih godina na društvenim mrežama. Gradila se desetljećima.
Ipak, nije svaka stara Toyota neuništiva
Postoji i važna ograda. Car Wizardova pohvala ne znači da je dobra ideja kupiti bilo koji Toyota Pickup iz 1990-ih koji se pojavi u oglasniku.
Riječ je o vozilima koja su danas starija od 30 godina. Korozija okvira, nekvalitetni prethodni popravci, zanemaren rashladni sustav i desetljeća teškog korištenja mogu uništiti i konstrukciju koja je izvorno bila vrlo izdržljiva.
Osim toga, nisu svi motori iz te generacije imali jednaku reputaciju. Uz poznati četverocilindarski 22R-E, Toyota je nudila i 3,0-litreni V6 oznake 3VZ-E. Za taj su motor dokumentirani problemi s brtvama glave motora, zbog čega je Toyota svojedobno provodila posebnu servisnu kampanju za određena godišta Pickupa, 4Runnera i T100.
Zbog toga je kod ovako starog automobila stanje konkretnog primjerka važnije od reputacije koja prati njegovu oznaku. No upravo to možda i čini Car Wizardovu ocjenu toliko zanimljivom.
Čovjek koji svakodnevno u radionici susreće pokvarene motore, skupe kvarove, plastiku koja s godinama puca i automobile kod kojih je za običan popravak potrebno rastaviti pola vozila ne bira najmoderniji SUV ili luksuznu limuzinu.
Kada govori o automobilu koji najbolje objedinjuje trajnost, jednostavnost, upotrebljivost i mogućnost popravka, vraća se više od tri desetljeća u prošlost.
Na stari Toyotin pick-up. I naziva ga – najboljim vozilom na svijetu.
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