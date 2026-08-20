NEMOGUĆE PRONAĆI MJESTO
Na ovoj popularnoj plaži više ljudi nego pijeska, gužva je nepodnošljiva
Plaža Dameisha u blizini kineskog grada Shenzhena jedna je od najposjećenijih plaža na svijetu, a zbog golemog broja posjetitelja uvedeno je ograničenje njihova broja i obvezne internetske rezervacije.
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Plaža Dameisha nalazi se na sjevernoj obali zaljeva Mirs, u okrugu Yantian, a prostire se na čak 1,8 kilometara. Ipak, tijekom vrhunca sezone, osobito vikendima i blagdanima, u jednom ju je danu znalo posjetiti između 120.000 i 200.000 ljudi, piše Punkufer.
U takvim je danima plaža bila gotovo u potpunosti ispunjena ljudima koji su pokušavali pronaći posljednje slobodno mjesto za svoj ručnik. Lokalci su se znali našaliti da je na plaži tada bilo više ljudi nego zrnaca pijeska.
Zbog nepodnošljive gužve uvedeno je ograničenje broja posjetitelja, kao i internetske rezervacije. Ulaz na plažu je besplatan, no od svibnja do listopada broj posjetitelja ograničen je na oko 80.000. Zbog toga je posjet potrebno planirati unaprijed i na vrijeme osigurati rezervaciju.
Veliki interes za Dameishu ne čudi jer se nalazi u blizini velikog grada s oko 18 milijuna stanovnika, a do plaže vozi i izravna linija podzemne željeznice. Tijekom radnog tjedna u ljetnim mjesecima broj posjetitelja znatno je manji pa su i gužve osjetno manje.
Plaža se općenito smatra vrlo sigurnom. Područja predviđena za kupanje ograđena su velikim zaštitnim mrežama, dok o sigurnosti kupača brinu spasioci koji redovito obilaze plažu te upozoravaju posjetitelje na snažne struje i približavanje lošeg vremena.
Posjetitelji često ističu i vrlo nisku razinu kriminala. Sasvim je uobičajeno da ljudi, kada odlaze u more, na pijesku ostave obuću, odjeću i torbe, bez straha da će ih netko ukrasti, piše Punkufer.
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