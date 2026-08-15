Lika intacta ili ad acta?

Kada se nakon izgradnje Dalmatine najavljivalo oživljavanje Like i pozivalo da se u nju ulaže, neki su to ulaganje shvatili doslovno. Trejderi prljavim otpadom ohrabreni spoznajom da ovdašnji sustav spava baš tamo gdje treba biti najbudniji, uspjeli su ukaljati i zagaditi najčišći preostali dio Hrvatske - "Velebita diku" kako mu se voli pjevati u pretjeranom domoljubnom zanosu. A koliko na površini Lika bila tiha i pusta, ispod njenog tla sve teče i kovitla se. Tu su razmeđe ponajvećih europskih ponornica, tlo je vapnenasto i porozno, a hidrološki je jedno od najvrjednijih područja Europe. U takvu su Liku "uloženi" otrovna plastika, infektivni trulež, teški metali i "vječne kemikalije". Da je u pitanju samo desetina otpada koji je ondje kakti zbrinut, bilo bi strašno.