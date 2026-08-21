Kolar o opasnom otpadu u Poznanovcu: Svi su sve znali. I ja sam sve znao, ali nisam imao ovlasti ništa učiniti

"Bilo je okom vidljivo da se otpad gomila i da to nije otpad za koji je izdana dozvola. Svi su znali za to, ali nisu ništa učinili, a ja nemam zakonske ovlasti nešto učiniti osim obavijestiti nadležnu inspekciju i resorno ministarstvo, što sam i učinio. Jednom smo načelnik Bedekovčine i ja u ponoć došli tamo jer se dimilo s odlagališta. Pozvali smo inspektorat, koji je izašao sutradan popodne i obavijestili su nas da nije nađeno ništa sumnjivo, premda je golim okom bilo vidljivo da je tamo hrpetina otpada ilegalno odložena", upozorio je Kolar.