4500 TONA UVEZENO IZ SLOVENIJE
Kolar o opasnom otpadu u Poznanovcu: Svi su sve znali. I ja sam sve znao, ali nisam imao ovlasti ništa učiniti
Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP) u Novom danu, kod našeg Tihomira Ladišića, objasnio je zašto nije mogao učiniti ništa da se zaustavi odlaganje opasnog otpada u Poznanovcu, odnosno odlaganje nedozvoljenih količina smeća. Na neka od Ladišićevih pitanja župan Kolar je nervozno reagirao
U Poznanovcu je odloženo 4,5 tisuća tona opasnog otpada uvezenog is Slovenije. DORH istražuje troje ljudi i jednu tvrtku, a dok institucije utvrđuju tko je odgovoran, HDZ i SDP prebacuju krivnju s jedne strane na drugu. HDZ proziva SDP-ovu županijsku vlast zbog dozvola, a SDP uzvraća da njihovi dužnosnici nisu obuhvaćeni istragom.
Žalbe Općine Bedekovčina
Župan Željko Kolar je kazao kako su izdali četiri dozvole za odlaganje neopasnog otpada u Poznanovcu.
"Na izdanu dozvolu se 2019. godine žalila općina Bedekovčina, na čijem se području Poznanovec nalazi, pa je ministarstvo poništilo dozvolu jer polica osiguranja nije bila izdana u skladu sa zakonom, ali nisu imali primjedbe na vrste odloženog otpada kao ni na količinu. Nakon izdane druge dozvole Samostalni sektor za pravne poslove ministarstva, ponovno je poništio dozvolu po žalbi Općine Bedekovčina, koja je upozoravala da se odlaže prevelika količina", istaknuo je Kolar.
Na Ladišićevu konstataciju da je načelnik Bedekovčine očito bio svjestan da se odlaže veća količina od dozvoljene i da je riječ o opasnom otpadu, Kolar mu je rekao kako mu "zvuči kao saborski zastupnici HDZ-a koji pokušavaju predbaciti odgovornost i skrenuti priču sa suštinskog dijela".
"Nemamo ovlasti za kontrolu količine i vrste odloženog otpada"
Potom ga je Ladišić pitao kako je moguće da je tamo odloženo više otpada nego je navedeno u dozvoli.
"To je pitanje za inspekciju resornog ministarstva – oni su zaduženi za kontrolu količine i vrste otpada, a mi izdajemo samo dozvole i nemamo ovlasti ulaziti u prostor niti kontrolirati količinu i vrstu otpada. Jednostavno nemamo te zakonske ovlasti", naglasio je Kolar i ponovio kako je ministrstvo dozolu poništilo isključivo zbog police osiguranja.
"Dovoz otpada u Poznanovec moglo je spriječiti samo ministarstvo i nadležna inspekcija"
Rekao je i kako su nakon toga pisali ministru Tomislavu Ćoriću i od njegova pravnog odjela dobili uputu kako treba izgledati polica osiguranja, odnosno jamstvo.
"Kad nam je to dostavljeno, izdali smo dozvolu i ministarstvo ju je potvrdilo. Onda se Općina Bedekovčina opet žalila, pa nam je ukinuta dozvola. Dovoz otpada u Poznanovec moglo je spriječiti samo ministarstvo i nadležna inspekcija, a upozoravali smo ih i mi i načelnik Bedekovčine. Obavijesitli smo i Ured predsjednika Vlade RH. Mi naprosto nemamo ovlasti ući u prostor i spriječiti odlaganje opasnog otpada", ustvrdio je Kolar.
"Inspektorat je utvrdio da je sve u redu"
"Bilo je okom vidljivo da se otpad gomila i da to nije otpad za koji je izdana dozvola. Svi su znali za to, ali nisu ništa učinili, a ja nemam zakonske ovlasti nešto učiniti osim obavijestiti nadležnu inspekciju i resorno ministarstvo, što sam i učinio. Jednom smo načelnik Bedekovčine i ja u ponoć došli tamo jer se dimilo s odlagališta. Pozvali smo inspektorat, koji je izašao sutradan popodne i obavijestili su nas da nije nađeno ništa sumnjivo, premda je golim okom bilo vidljivo da je tamo hrpetina otpada ilegalno odložena", upozorio je Kolar.
"Svi su sve znali! I ja sam sve znao, a preuzimam odgovornost za onu ovlast koju smo imali - izdali smo dozvole za odlaganje neopasnog otpada, a da su oni koji su trebali to kontrolirati, radili svoj posao, mi ne bi ovdje sjedili", ustvrdio je župan krapinsko-zagorski.
"Inspekciju treba spustiti na županijsku razinu"
Dodao je kako se isti scenarij odvija po cijeloj Hrvatskoj te da bi u rujnu Ministartsvo zaštite okoliša trebalo donijeti odluku o sanaciji odlagališta u Poznanovcu. Na natječaj se javio poduzetnik koji traži pet milijuna eura više nego je predviđeno, ali Kolar kaže kako su i on i ministrica Marija Vučković spremni i to platiti samo da se problem riješi.
Naglasio je kako bi zaustavio odlaganje otpada u Poznanovcu "iste sekunde" da je mogao, a kao jedno od rješenja za ovu i slične situacije vidi spuštanje ovlasti prvostupanjske inspekcije na županije, dok bi ministarstvo imalo drugostupanjske.
Kazao je kako je njegova županija odavno pripremila svu dokumentaciju, kompletno izvješće s kronologijom za DORH i ostala državna tijela jer je "očekivao" da bi ga to mogli tražiti.
"Nijedan korak nismo napravili bez ministarstva"
Na Ladišićevo pitanje je li županija provjeravala ispunjava li tvrtka koja je dobila dozvolu sve uvjete, a imala je samo jednog zaposlenog, Kolar je odgovorio da oni to ne mogu provjeravati.
"Imate tvrtku koja je registrirana i ima dozvolu resornog ministarstva za gospodarenje otpadom. Kad tako dođu sa svime, imaju elborat i svu dokumentaicju, dokaz da imaju stroj, da je certificiran, mi to ne možemo odbiti. Ljudi se samo nabacuju svojim viđenjima, a nikad nisu zatražili od nas dokument i pitali za to. To vrijedi za sve razine. Govorim isključivo o činjenicama, izdali smo dozvolu, a nismo nijedan korak bez ministarstva napravili", istaknuo je Kolar.
Odluka o sanaciji u rujnu?
Jeste li razgovarali o tome s premijerom Andrejom Plenkovićem, pitao je Ladišić.
"Nisam. Pismeno je bio obaviješten o tome, ali razgovarao sam s ministrima. Moram reći da je ministrica Vučković promijenila propise i stvorila uvjete da se uopće raspiše poziv za sanaciju otpada u Poznanovcu", kazao je župan Kolar.
Uvjeren je da će DORH obaviti svoj posao kako treba i utvrditi odgovornost onih koji su trebali reagirati, a nisu ništa učinili. Smatra da će u rujnu biti donesena konačno odluka o sanaciji opasnog otpada u Poznanovcu i da će proces odmah i započeti.
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