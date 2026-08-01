Trg pet spremnika

Isti ih je broj i u istom su nizu u kakvom će biti podzemni spremnici u središtu Zagreba. I jedni i drugi su napravljeni kao artefakti s komunalnom svrhom - zadarski da pitkom vodom opskrbe građane u 16. stoljeću dok je grad bio pod opsadama Osmanlija, ovi zagrebački da se u 21. stoljeću otpad prije odvoza sakupi na jednome mjestu. No tih pet zadarskih bunara, pet ukrasnih kamenih kruna u proteklih su pet stoljeća od komunalne instalacije postali spomenikom kulture i jednom od brojnih znamenitosti toga grada.