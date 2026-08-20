"SNAKE ISLAND"
Sean Penn i Adrien Brody stižu u Pulu: Snimat će triler o sabotaži Sjevernog toka
Pula će uskoro postati jedna od filmskih lokacija međunarodne produkcije "Snake Island", čiji će se prizori snimati na pulskoj Rivi, odnosno "torti", te na Molo Carboneu.
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Holivudska ekipa nakon Zagreba i Rijeke nastavlja snimanje u Puli, a posebnu pozornost privlači glumačka postava. U filmu igraju oskarovci Sean Penn i Adrien Brody, dok je redatelj Doug Liman, poznat po ostvarenjima "Bourneov identitet", "Na rubu budućnosti" i "Gospodin i gospođa Smith". Dio međunarodne produkcije tako će nastati i u Istri, piše Istarski.hr.
"Snake Island" donosi priču u formi političkog trilera, a radnja je povezana sa sabotažom plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022. godine, događajem koji je izazvao velik međunarodni interes. U središtu priče nalazi se skupina ukrajinskih ronilaca koja se prije velikog ratnog sukoba upušta u tajnu i iznimno rizičnu podvodnu misiju.
Scene iz Pule u filmu bi trebale prikazivati područje Baltičkog mora
U cijelu se priču na neobičan način uklapa i događaj iz Pule. Naime, prije nekoliko dana ondje je uhićen Ukrajinac kojeg se povezuje upravo s velikom sabotažom Sjevernog toka, o kojoj je 2022. godine izvještavao cijeli svijet, o čemu smo pisali ovdje.
Pulske će lokacije u filmu imati drukčiju funkciju nego što bi se moglo očekivati. Zahvaljujući morskom ambijentu, Riva i Molo Carbone poslužit će za snimanje scena koje bi u filmu trebale prikazivati područje Baltičkog mora.
Snimali i u Zagrebu
Prije Pule, filmska ekipa radila je u Zagrebu. Pojedini dijelovi glavnog grada ondje su preuređeni kako bi izgledali kao ratno područje, uz barikade, vreće pijeska i statiste odjevene u ukrajinske vojne uniforme. Na zagrebačkim lokacijama snimanja pojavili su se i Brody i Penn, a redateljsku palicu držao je Liman.
Hrvatski dio produkcije trebao bi trajati ukupno 19 snimajućih dana, prema ranijim informacijama Chrisa Marcicha, ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra. Planirano je da se snimanje u Hrvatskoj zaključi početkom rujna u Puli, nakon čega će filmska ekipa napustiti zemlju.
Dolazak velike međunarodne produkcije još je jedna potvrda filmskog potencijala Pule i njezina priobalja. Ovoga puta upravo će pulske lokacije u filmu predstavljati mjesto na drugom kraju Europe, dok bi se Riva i Molo Carbone na velikom platnu mogli pojaviti uz Seana Penna i Adriena Brodyja.
Kada će "Snake Island" biti premijerno prikazan, zasad nije službeno poznato.
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