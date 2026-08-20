Sean Penn i Adrien Brody stižu u Pulu: Snimat će triler o sabotaži Sjevernog toka

Prije Pule, filmska ekipa radila je u Zagrebu. Pojedini dijelovi glavnog grada ondje su preuređeni kako bi izgledali kao ratno područje, uz barikade, vreće pijeska i statiste odjevene u ukrajinske vojne uniforme. Na zagrebačkim lokacijama snimanja pojavili su se i Brody i Penn, a redateljsku palicu držao je Liman.