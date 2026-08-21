Ovaj horoskopski znak navodno ima sve: ljepotu, šarm i neodoljivu karizmu

Vage, osim izgleda, krasi i urođeni šarm kojem je teško odoljeti pa se često nalaze u središtu pažnje. Smatraju se karizmatičnima i zavodljivima te lako privlače ljude oko sebe. To su osobe koje, prema astrološkim tumačenjima, svojim dolaskom u prostoriju privuku poglede i ostave snažan dojam.