"IDEALNA SIMETRIJA LICA"
Ovaj horoskopski znak navodno ima sve: ljepotu, šarm i neodoljivu karizmu
Prema astrolozima, zvijezde ne određuju samo karakter, već navodno utječu i na fizički izgled horoskopskih znakova, a najljepšom se smatra Vaga.
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Astrolozi vjeruju da položaj zvijezda utječe i na fizičke karakteristike horoskopskih znakova, a Vaga se prema različitim listama često ističe kao najljepša. Navodno se, pod utjecajem Venere, rađa s posebno lijepim crtama lica, izraženom simetrijom i skladnom tjelesnom građom.
Vage, osim izgleda, krasi i urođeni šarm kojem je teško odoljeti pa se često nalaze u središtu pažnje. Smatraju se karizmatičnima i zavodljivima te lako privlače ljude oko sebe. To su osobe koje, prema astrološkim tumačenjima, svojim dolaskom u prostoriju privuku poglede i ostave snažan dojam.
Ipak, osvojiti srce Vage nije jednostavno.
Vaga je zračni znak koji se povezuje s izraženim intelektom i pronicljivošću. Njezina vladajuća planeta je Venera, zbog čega je, prema astrologiji, posebno privlače ljepota, umjetnost i kreativnost. Vagu pritom posebno fasciniraju ravnoteža i simetrija.
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