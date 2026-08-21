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"IDEALNA SIMETRIJA LICA"

Ovaj horoskopski znak navodno ima sve: ljepotu, šarm i neodoljivu karizmu

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Nova.rs
|
21. kol. 2026. 08:56
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Alexander Mass/Unsplash

Prema astrolozima, zvijezde ne određuju samo karakter, već navodno utječu i na fizički izgled horoskopskih znakova, a najljepšom se smatra Vaga.

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Astrolozi vjeruju da položaj zvijezda utječe i na fizičke karakteristike horoskopskih znakova, a Vaga se prema različitim listama često ističe kao najljepša. Navodno se, pod utjecajem Venere, rađa s posebno lijepim crtama lica, izraženom simetrijom i skladnom tjelesnom građom.

Vage, osim izgleda, krasi i urođeni šarm kojem je teško odoljeti pa se često nalaze u središtu pažnje. Smatraju se karizmatičnima i zavodljivima te lako privlače ljude oko sebe. To su osobe koje, prema astrološkim tumačenjima, svojim dolaskom u prostoriju privuku poglede i ostave snažan dojam.

Ipak, osvojiti srce Vage nije jednostavno.

Vaga je zračni znak koji se povezuje s izraženim intelektom i pronicljivošću. Njezina vladajuća planeta je Venera, zbog čega je, prema astrologiji, posebno privlače ljepota, umjetnost i kreativnost. Vagu pritom posebno fasciniraju ravnoteža i simetrija.

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