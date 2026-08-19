Hrskava talijanska pita koju obožava cijeli svijet idealna je za ljetni ručak

Scarpaccia potječe iz Versilije na sjeverozapadu Toskane, a zanimljivo je da ne postoji samo jedna njezina varijanta. Na području grada Camaiorea tradicionalno se priprema slana verzija, dok je u obližnjem obalnom Viareggiu poznata i slatka varijanta. Da u Toskani postoje i slatka i slana scarpaccia, navodi i službeni turistički portal Visit Tuscany.