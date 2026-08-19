inspiracija iz toskane
Hrskava talijanska pita koju obožava cijeli svijet idealna je za ljetni ručak
Ako vam je ponestalo ideja što pripremiti od tikvica, inspiraciju možete potražiti u Toskani. Scarpaccia je jednostavno jelo od svega nekoliko sastojaka, u kojem glavnu ulogu imaju tanko narezane tikvice, a nakon pečenja odlikuju je zlatno zapečena površina i hrskavi rubovi.
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Ljeti, kada tikvica ima u izobilju, uvijek dobro dođe još koja ideja kako ih iskoristiti. Umjesto popečaka, juhe ili tikvica na žaru možete pripremiti scarpacciu, tradicionalno jelo iz talijanske Toskane.
Scarpaccia potječe iz Versilije na sjeverozapadu Toskane, a zanimljivo je da ne postoji samo jedna njezina varijanta. Na području grada Camaiorea tradicionalno se priprema slana verzija, dok je u obližnjem obalnom Viareggiu poznata i slatka varijanta. Da u Toskani postoje i slatka i slana scarpaccia, navodi i službeni turistički portal Visit Tuscany.
Ovaj put pripremamo slanu varijantu prema receptu portala Zadovoljna.hr, koji se temelji na scarpaccii iz Camaiorea.
Tanka i hrskava
Iako se scarpaccia može opisati kao svojevrsna pita od tikvica, nema klasično prhko ni lisnato tijesto. Glavnu ulogu imaju tikvice narezane na vrlo tanke kolutiće, koje se pomiješaju s relativno malom količinom tijesta i rasporede u tankom sloju.
Upravo je to važno za konačni rezultat. Scarpaccia mora biti tanka i dobro zapečena, sa zlatnom i hrskavom površinom te rubovima.
Tradicionalna slana varijanta iz Camaiorea jednostavno je jelo od tikvica, luka, brašna i maslinova ulja. Recept portala Zadovoljna.hr sadrži i kukuruznu krupicu, odnosno palentu, koja joj daje još hrskaviju teksturu.
Što vam je potrebno?
- 2 veće tikvice
- 1/2 srednje glavice crvenog luka
- 1 i 1/2 žličica soli
- 120 g palente
- 60 g glatkog pšeničnog brašna
- 120 ml tekućine koju puste tikvice
- 3 – 4 žlice maslinova ulja
Scarpaccia - priprema:
- Tikvice narežite na što tanje kolutiće, a luk na tanke ploške. Stavite ih u cjedilo, pospite žličicom soli i dobro promiješajte. Cjedilo stavite iznad zdjele kako bi se skupljala tekućina koju će pustiti.
- Na tikvice stavite tanjur i opteretite ga nečim težim. Ostavite da odstoji najmanje sat vremena, a idealno dva sata.
- Zagrijte pećnicu na 200 °C. Lim obložite papirom za pečenje i obilno premažite maslinovim uljem.
- Dobro iscijedite tikvice i luk. Sačuvajte 120 ml tekućine koju su pustili. Ako je nema dovoljno, dolijte malo vode.
- U zdjeli pomiješajte tekućinu, palentu, glatko brašno i preostalih pola žličice soli. Dobit ćete gustu smjesu.
- Dodajte ocijeđene tikvice i luk te sve dobro promiješajte kako bi povrće bilo ravnomjerno obloženo.
- Smjesu rasporedite po pripremljenom limu u što tanjem sloju. Lagano je pritisnite lopaticom ili rukama, pokapajte s još malo maslinova ulja i po želji pospite s malo palente za dodatnu hrskavost.
- Pecite 30 do 40 minuta, dok površina ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Ostavite da se hladi desetak minuta pa narežite na kvadrate ili trokute i poslužite toplo. Za još hrskaviju koricu dodajte malo parmezana na vrh prije pečenja.
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