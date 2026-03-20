Mornar slučajno, koristeći popularnu aplikaciju, odao geolokaciju nosača aviona

Lokacija francuskog nosača zrakoplova Charles de Gaulle otkrivena je gotovo u stvarnom vremenu nakon što je jedan mornar zabilježio svoje trčanje na palubi pomoću popularne aplikacije za praćenje tjelesnih aktivnosti Strava.
Sigurnosni propust dogodio se dok je nosač bio raspoređen u istočnom Sredozemlju usred rata s Iranom, piše francuski list Le Monde.
Prema pisanju lista, mladi pomorski časnik koristio je pametni sat kako bi zabilježio trčanje dulje od sedam kilometara na palubi broda, a njegov javni profil na Stravi je zatim gotovo u stvarnom vremenu prikazao lokaciju plovila.
Potvrda putem satelitskih snimki
Le Monde je, prenosi Index, potvrdio sigurnosni propust pomoću satelitskih snimki napravljenih nedugo nakon zabilježene aktivnosti. Na snimkama se jasno vidi karakterističan oblik 262 metra dugog nosača, koji se nalazio sjeverozapadno od Cipra, stotinjak kilometara od turske obale. Francuska je raspoređivanje nosača u misiju najavila 3. ožujka, nekoliko dana nakon početka američko-izraelskih napada na Iran.
Glavni stožer francuskih oružanih snaga potvrdio je za Le Monde da objava nije bila u skladu s važećim pravilima o digitalnoj sigurnosti. Pritom su najavili kako će "zapovjedništvo poduzeti odgovarajuće mjere".
List je također utvrdio kako je još najmanje jedan član posade na francuskom vojnom brodu u aktivnoj misiji javno objavio geolociranu sportsku aktivnost, što upućuje na to da se ne radi o izoliranom slučaju.
