ODBACUJU NJENE TVRDNJE
Medikol: Kekin zavarava javnost i napada privatni zdravstveni sektor bez dokaza
Poliklinika Medikol odbacila je tvrdnje saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin iznesene na konferenciji za medije, ocijenivši ih netočnima i zavaravajućima te upozorivši da građane mogu dovesti u zabludu.
Iz Medikola poručuju kako se u javnosti iznose netočne procjene troškova PET/CT dijagnostike te da se pritom zanemaruju okolnosti u kojima je ta usluga uvedena u hrvatski zdravstveni sustav.
"U Hrvatskoj radi osam PET/CT uređaja"
Navode da je Hrvatska od kraja 2008. do 2015. godine bila u recesiji, zbog čega su investicijski potencijali u zdravstvu bili značajno ograničeni. Prije postavljanja prvog PET/CT uređaja 2007. godine, ta je dijagnostička pretraga bila teško dostupna pa se, kako ističu, tek oko 50 pacijenata godišnje slalo na pretrage u inozemstvo, uz visoke troškove za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Danas u Hrvatskoj radi osam PET/CT uređaja, od kojih su četiri u vlasništvu Medikola, dva u javnom sustavu, a dva u drugim privatnim zdravstvenim ustanovama. Iz poliklinike tvrde da je rezultat toga potpuna dostupnost PET/CT usluge građanima.
Posebno osporavaju tvrdnju da bi nabava triju PET/CT uređaja za javni sustav stajala svega devet milijuna eura.
"Sam uređaj tek je dio troška za sveobuhvatno pružanje usluge, a sama kupovina uređaja nije jamac isporuke ove vrlo kompleksne zdravstvene pretrage", navode iz Medikola.
"MSCT i PET/CT nisu ista usluga"
Poliklinika se osvrnula i na svjedočanstvo pacijentice o MSCT pretrazi koje je izneseno na konferenciji za medije.
Iz Medikola ističu da su MSCT i PET/CT dvije različite dijagnostičke usluge te da su tvrdnje kako pacijent "mora platiti uslugu Medikolu" zavaravajuće.
Navode da za MSCT snimanja u Zagrebu nemaju ugovor s HZZO-om te da pacijenti tu uslugu mogu obaviti i u drugim ustanovama koje je pružaju uz plaćanje.
S druge strane, za PET/CT uslugu, tvrde, u Hrvatskoj ne postoje liste čekanja te je ona pacijentima dostupna putem uputnice HZZO-a, zbog čega je ne moraju sami financirati.
Iz Medikola navode i podatke o izdvajanjima HZZO-a za privatni zdravstveni sektor.
Prema njihovim podacima, u proračunu HZZO-a za 2024. godinu na sve usluge koje pružaju privatne zdravstvene ustanove otpada ukupno 1,9 posto sredstava. Od toga se, tvrde, samo 0,297 posto odnosi na PET/CT usluge koje pruža Medikol.
S obzirom na takav udio, smatraju da privatni pružatelji zdravstvenih usluga ne mogu biti odgovorni za nedostupnost javne zdravstvene skrbi, dugove bolnica, liste čekanja ili probleme s nedostatkom zdravstvenog kadra.
"Privatni sektor nije uzrok problema"
U priopćenju optužuju Ivanu Kekin da bez dokaza sustavno napada privatni zdravstveni sektor te ga netočno prikazuje kao glavni uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava.
Takav pristup, smatraju, ne pridonosi interesu pacijenata, narušava povjerenje u zdravstveni sustav i obeshrabruje ulaganja u zdravstvo.
"Privatni pružatelji zdravstvenih usluga nisu uzrok problema javnog zdravstva, već važan partner u dostupnosti usluga svim pacijentima", poručuju iz Medikola.
Dodaju da ugovorni odnosi s HZZO-om ne predstavljaju dodatni financijski teret sustavu, nego doprinose dostupnosti i kvaliteti zdravstvenih usluga.
Iz poliklinike ističu kako je održivi razvoj zdravstvenog sustava moguć isključivo kroz suradnju javnog i privatnog sektora te upozoravaju da pacijenti ne smiju ostati bez potrebne zdravstvene skrbi zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja.
Zaključno navode da je dugoročno održiv model zdravstvenog sustava onaj koji omogućuje izbor pacijentima, potiče konkurentnost u kvaliteti usluga i osigurava njihovu dostupnost bez obzira na vlasničku strukturu zdravstvene ustanove.
