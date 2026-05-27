Objavljeno koliko traje radni tjedan u europskim zemljama, evo koliko rade Hrvati

N1 Info
27. svi. 2026. 20:54
Ilustracija: Hunters Race on Unsplash

Europska komisija objavila je statistiku o tjednim radnim satima u Europskoj uniji za 2025. godinu.

Statistika obuhvaća građane u dobi od 20 do 64 godine i pokazuje da je prosječni radni tjedan u Europskoj uniji 35,9 sati, što je pad u odnosu na 36,9 sati u 2015. godini.

Najduži radni tjedni u zemljama članicama Europske unije zabilježeni su u Grčkoj (39,6 sati), Bugarskoj i Poljskoj (obje 38,7 sati) te Litvi (38,4). S druge strane, Nizozemska je imala najkraći radni tjedan (31,9 sati), slijede Danska i Njemačka (obje 33,9 sati) te Austrija (34,0 sata), navodi Eurostat.

Prosječni radni tjedan u Hrvatskoj traje 37,7 sati.

Zanimanja s najdužim radnim tjednima u EU bila su kvalificirani radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (42,0 stvarno odrađena sata), menadžeri (40,6) i zanimanja u oružanim snagama (39,4). Najkraći radni tjedni zabilježeni su u osnovnim zanimanjima (31,8), administrativnim radnicima (34,0) te radnicima u uslugama i prodaji (34,5).

Među zemljama izvan EU, Turska se ističe s prosječnim radnim tjednom od 42,9 sati. Slijede je Bosna i Hercegovina s 40,9 sati, Srbija s 40,6 sati, Grčka s 39,6 sati i Sjeverna Makedonija s 39,5 sati.

