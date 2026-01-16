Kriza NATO-a
Analitičar o Grenlandu: Nismo još prošli točku s koje nema povratka
N1 Hrvatska
|
16. sij. 2026. 15:13
|
0komentara
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Luka Ignac, nekadašnji član Atlantic Councila, američkog pro-NATO think tanka. Razgovarali su o krizi NATO pakta, uslijed prijetnji Donalda Trumpa oko potencijalne aneksije Grenlanda.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas