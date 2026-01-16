Oglas

Kriza NATO-a

Analitičar o Grenlandu: Nismo još prošli točku s koje nema povratka

author
N1 Hrvatska
|
16. sij. 2026. 15:13

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Luka Ignac, nekadašnji član Atlantic Councila, američkog pro-NATO think tanka. Razgovarali su o krizi NATO pakta, uslijed prijetnji Donalda Trumpa oko potencijalne aneksije Grenlanda.

Oglas

Teme
Grenland N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ