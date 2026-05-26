O PRESICI DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Anto Nobilo: Turudić je danas izgubio kontrolu nad sobom. Bio je prgav i ratoboran
Odvjetnik Anto Nobilo, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirao je rad i današnju press konferenciju glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića te slučaj "Hipodrom" i politiku gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo
"Interesantan je Turudić, počeo je fokusirano, suvereno je vladao presicom, ali kad je došao do nekih predmeta koji ga na neki način ugrožavaju, postao je prgav i ratoboran, pa je tu prijetnju izrekao. Turudić je danas izgubio kontrolu nad sobom, to se apsolutno vidjelo. To nije primjereno", odgovorio je Nobilo na Ladišićevo pitanje kako komentira Turudićeve prijetnje kazneim postupcima onin koji objavljuju podatke o sukobu nadležnosti između DORH-a i EPPO-a.
Ipak, Nobilova generalna ocjena Turudićeva rada je pozitivna.
"Radom je ostavio dojam kakav sam očekivao uoči izbora – pozitivan. Današnji tužitelj je dobio teške batine u procesu izbora, čak se i opozicija bila digla protiv Turudića i ro im je bila glavna tema za parlamentarne izbore. Znao sam da će, iz svoga ega, pokušati pokazati da je ispravan tužitelj", istaknuo je odvjetnik Nobilo.
"Turudić trudi reagirati i u slučajevima koji vladi nisu ugodni"
Smatra kako su mu tajni sastanci s Josipom Rimac, vožnja s bjeguncom Zdravkom Mamićemi slični slučajevi ozbiljan teret iz prošlosti, ali naglašava kako Turudić "tu ništa ne može promijeniti, pa nastoji kvalitetnim radom postići da u fokus dođe ono što danas radi".
"Nikad nismo bili na istoj političkoj liniji i pogledima, ali 90 posto se slažem s njime u onome što je rekao o konkretnim predmetima. Na razini dojma, rekao bih da se Turudić trudi reagirati i u slučajevima koji vladi nisu ugodni", istaknuo je Nobilo.
O Turudićevu utjecaju na izbor predsjednice Vrhovnog suda
Odgovarajući na pitanje kako komentira to što je Turudić o tadašnjoj kandidatkinji, a danas izabranoj predsjednici Vrhovnog suda Mirti Matić, Odboru za pravosuđe dostavio dijelove iz istrage koja još traje i je li tako pokušao utjecati na njezin izbor, Nobilo je ocijenio da je Turudić "htio da se sve raščisti".
"To je sigurno utjecalo na izbor, ali ako je državni odvjentik imao tako važne podatke, pitanje je ima li on pravo to sakriit ili treba podijeliti s onima koji odlučuju. Radi se o izboru čelnika najvišeg tijela sudske vlasti i treba sve raščistiti. Nisam siguran da je to bilo protuzakonito. Dao je podatke da se raščiste sve činjenice. Ne znam zašto to nije deklasificirao, ali ne mogu se staviti u njegove cipele. Manju joj je štetu radio ako je to dostavio samo saborskom odboru, a ne javnosti. Pa vidite da je izabrana – sve se raščistilo i izabrana je", naglašava Nobilo i dodaje kako je Turudić tako spriječio da se manipulira tajnim podacima.
"Ako će me Tomašević dobro naljuti, izaći ću na iduće izbore"
Odvjetnik Nobilo komentirao je i slučaj "Hipodrom" za koji je i podnio kaznenu prijavu tijekom lokalne izborne kampanje, u kojoj je i stranku osnovao, a optuživan je da to čini samo zato što mu je zagrebačka vlast stopirala unosne poslove.
"Na slučaju Hipodrom dovoditi moju vjerodostojnost nije logučno. Skupio sam dokaze, imamo pravomoćne presude – sve je verificirano u sudskom postupku. Koji su bili moji motivi? Dva građanina su došla kod mene s činjenicama, analizirao sam ih i rekao da je to za kaznenu prijavu, i podnio sam je. To je uobičajeni posao. Poklopio se s kampanjom, ali potvrđeno je presudom što smo napravili i što ja tu mogu", rekao je Nobilo.
Priznao je kako mu je Tomaševićeva vlast zaustavila milijunski projekt i istaknuo kako neće ništa moći raditi u Zagrebu dok je na vlasti sadašnji gradonačelnik.
"Ako će me Tomislav Tomašević dobro naljutiti, izaći ću na iduće izbore. U pravilu mi se ne da na izbore jer nisam oduševljen političarima i politikom u Hrvatskoj, i ne bih želio biti dio toga, ali ovu vlast treba maknuti iz Zagreba. Oni su ekstremni ljevičari, protiv su kapitalista. Imaju neke dobre zelene politike, ali djeluju proturazvojno", smatra Nobilo.
Objasnio je i kako nije nužno da se baš on angažira na izborima nego može "financijski i u svakom drugom pogledu, na svakakve načine pomoći da na idućim izborima dođe nova vlast u Zagrebu". To može biti postojeća stranka ili političar, ali i netko novi.
