Izbila žestoka rasprava
Žestoko opleo po Hrvatima: "Jedni od najgorih vozača"
"Vožnja na našim cestama je katastrofa za živce", zaključio je jedan korisnik Reddita nakon, kako tvrdi, stresnog putovanja hrvatskim autocestama.
U objavi pod naslovom "Hrvati su ubjedljivo jedni od najgorih vozača" detaljno je opisao niz negativnih iskustava, posebno ističući vozače iz Siska i Krapine koji, prema njegovim riječima, "nemaju desnu traku već samo lijevu". Frustrirani vozač nabrojao je sve što ga je izbacilo iz takta: od pretjecanja s desne strane i "nabijanja" na stražnji dio automobila, preko nedopuštana uključivanja u promet kod sužavanja traka, do naglog ubrzavanja kad ih netko pokuša prestići. U sarkastičnom tonu dodao je kako je naučio da je "Passat 1.9 TDI iz 1998. brži i jači od BMW-a X3 i Mercedesa E300", prenosi Večernji list.
Njegova objava brzo je prikupila stotine reakcija i pokrenula pravu lavinu komentara. Dok su se neki složili s autorom, tvrdeći da se "prometna kultura izrazito srozala zadnjih nekoliko godina", mnogi su stali u obranu hrvatskih vozača. Glavni argument bio je da autor očito nije vozio u drugim zemljama. "Nisi ti vidio Talijane na cesti još, a o Slovencima ne treba previše isto tako", poručio je jedan od najpopularnijih komentara. U raspravi su se kao primjeri kaotičnijeg prometa spominjali i vozači u Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Turskoj, pa čak i Indiji i Pakistanu. "Odi do Bosne pa kad dobiješ tri trake na ulasku u tunel se javi", slikovito je opisao drugi korisnik.
Ipak, najveći dio rasprave sveo se na regionalne prozivke. Posebno su na udaru bili vozači s krapinskim registarskim oznakama. Neki tvrde da su "KR vozači definitivno bože sačuvaj". Čak se javio i jedan vozač iz Krapine koji je, iako ga je objava "malo zaboljela", priznao da "broj onih koji mu se nabijaju na kraj, a vozi 20 iznad ograničenja, premašuje sve granice".
Osim kulture vožnje, kao jedan od uzroka problema spomenuto je i stanje prometnica. Više korisnika istaknulo je da je desna traka na mnogim dionicama autocesta u toliko lošem stanju da je vožnja lijevom trakom postala nužnost. "S obzirom na to u kakvom je stanju desna traka na autoputu ne čudi me da ljudi voze u lijevoj", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da je "sjeverni dio A1 u totalnom rasulu". Rasprava je otkrila i nepoznavanje prometnih pravila, poput onog o spajanju traka po "zatvarač" ili "ciferšlus" sistemu, gdje mnogi vozači iz principa ne žele pustiti one koji se do kraja voze u traci koja se zatvara, iako je to ispravan i zakonom propisan način.
