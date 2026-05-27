Žestoko opleo po Hrvatima: "Jedni od najgorih vozača"

Osim kulture vožnje, kao jedan od uzroka problema spomenuto je i stanje prometnica. Više korisnika istaknulo je da je desna traka na mnogim dionicama autocesta u toliko lošem stanju da je vožnja lijevom trakom postala nužnost. "S obzirom na to u kakvom je stanju desna traka na autoputu ne čudi me da ljudi voze u lijevoj", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da je "sjeverni dio A1 u totalnom rasulu". Rasprava je otkrila i nepoznavanje prometnih pravila, poput onog o spajanju traka po "zatvarač" ili "ciferšlus" sistemu, gdje mnogi vozači iz principa ne žele pustiti one koji se do kraja voze u traci koja se zatvara, iako je to ispravan i zakonom propisan način.