S tržišta se povlači serija ovog lijeka: "Obratite se liječniku"

N1 Info
26. svi. 2026. 11:08
Na temelju dostupnih podataka, trenutačno ne postoji rizik za sigurnost pacijenata koji uzimaju ovaj lijek, poručuju iz HALMEDA, a postupak povlačenja provodi se zbog dobivenog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaj djelatne tvari.

Tvrtka BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., nositelj odobrenja za lijek Razagilin Belupo 1 mg tablete, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 2460024 (pakiranje 28 tableta u blisteru, u kutiji).

Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog dobivenog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaj djelatne tvari. Na tržištu u Republici Hrvatskoj u prometu su dostupne druge serije lijeka koje nisu zahvaćene navedenom neispravnošću.

Na temelju dostupnih podataka, trenutačno ne postoji rizik za sigurnost pacijenata koji uzimaju ovaj lijek, poručuju iz HALMEDA. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.

Podsjećaju, također, da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

