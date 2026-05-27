cijene porasle

Stanovi se u ovom hrvatskom gradu razgrabe čim se pojave: Kvadrat ide i do 2800 eura

27. svi. 2026. 09:56
Osjecko naselje Sjenjak u kojem ZlatkoPinjuh ima vise stanova. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL
Do vlastitog doma u Osijeku sve je teže doći. U gradu se, prema ocjenama sugovornika iz sektora nekretnina i gradnje, gradi nedovoljno, ponuda stanova i građevinskih zemljišta znatno je manja od potražnje, a prosječna starost prodanih stanova u Osječko-baranjskoj županiji iznosi čak 40 godina.

Kupci u Slavoniji najčešće traže manje stanove, do 50 četvornih metara, dok je u porastu i potražnja za najmom. Cijene najma u proteklih godinu dana porasle su gotovo 18 posto.

"U prosjeku su stanovi, kada gledamo i stare i nove, oko 2800 eura po četvornom metru. Naravno, ima onih ispod 2500 eura, ali i skupljih, ovisno o tome radi li se o manjim ili novim stanovima", rekao je za HRT agent za nekretnine Dino Mandurić.

Investitori navode da na cijenu kvadrata utječu cijena zemljišta i građevnog materijala, dugotrajno prikupljanje dokumentacije te nedostatak radne snage. Većina stanova, dodaju, proda se još u fazi projekta.

"Sve dok je tako, dok ne ostane zgrada koja je dovršena, a stanovi nisu prodani, cijena mora rasti", rekao je Igor Hocenski, vlasnik građevinske tvrtke.

Pravnici upozoravaju kupce da ne ulaze u kupnju bez provjere katastarskog upisa, zemljišnih knjiga i mogućih tereta na nekretnini. Posebno je važna aktivna plomba jer se, upozoravaju, isti stan može pokušati prodati više puta. Arhitekti pak pozdravljaju nove urbanističke planove u Osijeku, kojima bi se prednost trebala dati organiziranim stambenim naseljima, sa zelenilom, parkiralištima, školama i vrtićima, umjesto takozvanom točkastom urbanizmu.

Iz Grada Osijeka poručuju da u vlasništvu imaju 707 gradskih stanova, trenutačno zauzetih, no dio njih planiraju u budućnosti usmjeriti prema priuštivom stanovanju.

S obzirom na manjak ponude i veliku potražnju, ne iznenađuje da se u Osijeku brzo prodaju i stariji stanovi, dok novi često pronađu kupce i prije završetka gradnje.

