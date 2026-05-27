GUBITAK VREMENA
Europski povjerenici frustrirani što moraju voziti skupocjene električne automobile. Evo što im smeta
Europski povjerenici sve su frustriraniji službenim električnim automobilima kojima putuju između Bruxellesa i Strasbourga jer vozila ne mogu prijeći oko 440 kilometara bez dodatnog punjenja baterije.
Kako piše Politico, putovanja na sjednice Europskog parlamenta sad redovito uključuju zaustavljanje na odmorištu u Luksemburgu, gdje automobili moraju provesti 20 do 30 minuta na punjaču.
Problem je postao predmet nezadovoljstva unutar vrha Europske komisije, potvrdili su dužnosnici iz više kabineta povjerenika.
Zbog punjenja se ionako duga vožnja od oko pet sati dodatno produljuje, a pojedini povjerenici navodno su se žalili i tijekom sastanka Europske komisije ranije ove godine.
"Problematični" BMW-i
Službena električna vozila uvedena su 2022. godine u sklopu zelene politike Komisije Ursule von der Leyen. Cilj je da cijela flota od 128 vozila do 2027. bude bez emisija, a trenutačno je oko 80 posto vozila električno.
No pokazalo se da dio automobila, među kojima su i veći BMW modeli, nije idealan za duga putovanja bez dodatnog punjenja.
Neki povjerenici pokušavaju izbjeći problem vozeći sporije kako bi štedjeli bateriju, ali to putovanje može produžiti i do sedam sati. Istodobno, mnogi ne žele koristiti vlak jer tijekom puta moraju obavljati povjerljive telefonske razgovore.
Nezadovoljstvo službenim električnim vozilima dodatno je zanimljivo jer Europska komisija istodobno snažno zagovara ubrzanu elektrifikaciju prometa u Europi. Automobilska industrija i dio političara već godinama upozoravaju da infrastruktura za punjenje i navike korisnika još ne prate tempo zelene tranzicije.
Oklopljeni model za Ursulu von der Leyen
Komisija je u međuvremenu ublažila planove o potpunoj zabrani motora s unutarnjim izgaranjem nakon 2035., dopuštajući određene iznimke uz klimatske kompenzacije, no vlastita službena vozila zasad ostaju dio ambiciozne električne tranzicije.
Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen nema isti problem jer zbog sigurnosnih razloga koristi oklopljeni automobil, a odgovarajući oklopljeni električni model još ne postoji.
Europska komisija u srpnju bi trebala predstaviti novi plan elektrifikacije gospodarstva i prometa, koji je dio šire strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima nakon krize na Bliskom istoku.
