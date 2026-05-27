"igraju bolje od mene"
VIDEO / Vučiću u Kini roboti otplesali "Moravac"
Tijekom četvrtog dana posjeta Kini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilazak grada Jiaxinga posjetom inovacijskom centru tvrtke „Mint Future Factory“. Vučića su, osim delegacije domaćina, dočekali i roboti koji su mu na srpskom jeziku poželjeli dobrodošlicu, a potom i zaigrali kolo „Moravac“.
Oglas
Kad bi se noćna mora mogla manifestirati u stvarnosti, piše Nova.rs, izgledala bi kao ovaj „spektakl“. Spoj tradicionalnog i modernog – sudar folklora i postmoderne. Niste sigurni je li riječ o visokoj temperaturi ili snu koji se ružno poigrava s vašim umom. I to smo doživjeli – roboti igraju „Moravac“.
„U impresivnom inovacijskom centru kompanije Minth vidjeli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svijet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove nevjerojatne primjene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi. Kada sam vidio robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, već i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda."
"Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend“, rekao je Vučić.
Istaknuo je da ga posebno raduje što će ove tehnologije uskoro stići i u Srbiju.
„To predstavlja potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili igrati Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako graditi još uspješniju, moderniju i snažniju Srbiju“, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.
Dakle, roboti koji igraju kolo neće biti rezervirani samo za predsjednika Srbije – prema njegovim najavama, ova tehnologija stiže i u Srbiju. Kad vam jednog jutra roboti zaigraju kolo ispred prozora, kasno je da se žalite, piše Nova.rs. Budućnost, takva kakva jest, stiže zaigrati kolce.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas