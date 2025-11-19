Oglas

HRVOJE VIDOVIĆ

Arhitekt za N1: Dva su ključna problema s novim Zakonom o prostornom uređenju

author
N1 Info
|
19. stu. 2025. 17:32

Predsjednik Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata, Hrvoje Vidović, u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirao je uvođenje Zakona o prostornom uređenju, koji je kod struke izazvao podosta polemika.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ