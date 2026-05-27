Rusija zaprijetila saveznicima: Ostat ćete bez jeftinih energenata ako nastavite u ovom smjeru
Rusija je u srijedu zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o opskrbi te zemlje jeftinim energentima ako nastavi proces pridruživanja Europskoj uniji.
Moskva je upozorila Erevan pred parlamentarne izbora u Armeniji 7. lipnja, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnog premijera Nikola Pašinjana, bliskog sa zapadom.
„Rusko veleposlanstvo službeno je proslijedilo pismo u kojem se navodi da će, ako se proces pristupanja EU-u nastavi, ruska strana suspendirati ili jednostrano raskinuti Sporazum o suradnji u opskrbi prirodnim plinom, naftnim derivatima i neobrađenim dijamantima”, rekla je novinskoj agenciji RIA glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Armenija, zemlja bez izlaza na more s oko tri milijuna stanovnika, održava tradicionalno bliske veze s Rusijom. Na njezinom teritoriju nalaze se ruske vojne baze te ona uvelike ovisi o uvozu ruskih energenata. Prema podacima novinske agencije Interfax, Armenija je prošle godine uvezla 2,7 milijardi kubičnih metara plina, od čega je 82 posto stiglo iz Rusije.
Odnosi s Moskvom narušeni su posljednjih godina jer Erevan nastoji produbiti veze s Bruxellesom i Washingtonom te jer Rusija nije pomogla u ratu protiv Azerbajdžana. Moskva je ranije ovaj mjesec optužila Armeniju da je uvučena u „antirusku orbitu” EU-a.
Američki državni tajnik Marco Rubio u utorak je posjetio Erevan i s armenskim ministrom vanjskih poslova potpisao sporazum o strateškom partnerstvu. Armenija je i usvojila zakon kojim se pokreće proces njezinog pristupanja EU-u.
