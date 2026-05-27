BOGAT PROGRAM
Vojska u subotu na Jarun dovodi jake snage, evo detalja
Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u Zagrebu će se 28. i 30. svibnja 2026. održati svečani i atraktivni program. Detalje je u srijedu objavilo Ministarstvo obrane.
Program obilježavanja uključuje svečanu akademiju sutra u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske te u subotu nastupe Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne na Trgu bana Josipa Jelačića i cjelodnevni spektakularni program na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, gdje će građani imati priliku izbliza upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske.
Posebno atraktivan program očekuje posjetitelje u subotu za Dan državnosti na Jarunu, gdje će Hrvatska vojska kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja, navodi MORH.
U četvrtak Svečana akademija u MORH-u, četvrtak 28. svibnja
Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2026. godine u Domu Hrvatske vojske “Zvonimir” Ministarstva obrane u Zagrebu s početkom u 11 sati.
Svečanoj akademiji nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid te drugi visoki državni i vojni dužnosnici.
Bogat program za građane na Trgu bana Josipa Jelačića i Jarunu
Na Trgu bana Josipa Jelačića u subotu, 30. svibnja 2026., od 10:30 do 12 sati građani će moći uživati u atraktivnom nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne (program će biti izveden u dva termina – u 10:30 i u 11:30 sati).
Istog dana na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 9 do 19 sati bit će organiziran prigodni program uz izložbu naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske.
Od 17:30 planirane su atraktivne vježbe prikaza sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, dok će od 18 do 19 sati posjetitelji moći pratiti impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
Jarun će toga dana postati središte vrhunskih vojnih sposobnosti, atraktivnih prikaza i jedinstvenog doživljaja za sve generacije, zbog čega pozivamo građane da dođu i budu dio obilježavanja 35 godina Hrvatske vojske.
