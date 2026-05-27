"Matija Dedić – jazz portret"
Lisinski priprema poseban program uz prvu godišnjicu smrti Matije Dedića
Uz prvu godišnjicu smrti Matije Dedića, Dvorana Lisinski 7. lipnja organizira cjelovečernji program "Matija Dedić – jazz portret", posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz-glazbenika, koji je iznenada preminuo prošle godine.
Program će se, uz sudjelovanje njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja, održavati svake godine u Maloj dvorani kako bi se iskazala posebna počast Dediću i njegovu nasljeđu.
U svojem prvom izdanju program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz-skladatelja i predstavlja dio njegova autorskog jazz-opusa u solo i trio izvedbama – njegovim najdražim glazbenim formacijama. Među njima su djela u rasponu od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi, u kojima se isprepliću suvremeni jazz, klasika i Matijin autentični rukopis.
Skladbe će izvesti njegovi dugogodišnji suradnici i članovi njegova trija: bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, uz Vasila Hadžimanova, Matijinog kolegu i bliskog prijatelja.
"Upravo smo kroz prizmu bliskosti i ljubavi prema Matiji i njegovoj glazbi publici nastojali približiti njegov jazz opus i izričaj koji je bio njegov osnovni habitus, kao skladatelja i izvođača", kaže umjetnička voditeljica programa Tamara Obrovac.
Uz koncert i prigodna izložba te slušaonica
Prije koncerta, u predvorju Male dvorane bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije autora Ive Dunata i Vedrana Metelka.
U isto vrijeme održat će se i slušaonica koju će voditi Davor Hrvoj. U sklopu slušaonice govorit će poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada: Silvije Glojnarić, Hrvoje Galler, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković.
Iz Lisinskog ističu kako je Matija Dedić bio jedinstveni glazbeni umjetnik koji je gradio mostove između različitih glazbenih svjetova, uvijek ostajući vjeran vlastitom izrazu.
Kao sin istaknutih glazbenika, Arsena i Gabi, od malena se bavio glazbom. Usavršavao se kod uglednih glazbenika i pedagoga, poput Johna Taylora, Hala Galpera, Billa Dobbinsa i Barryja Harrisa.
Po povratku u Zagreb, brzo se afirmirao nastupajući u ansamblima Tamare Obrovac i Ladislava Fidrija te kao gost uz Zagreb Jazz Portrait. Bio je član Boilers Quarteta koji je nastupao u Hrvatskoj i inozemstvu uz velikane jazza, poput Bennyja Golsona, Kennyja Burrella, Roya Haynesa i Joséa Feliciana. Godine 1998. osnovao je svoj prvi trio sa Žigom Golobom i Krunom Levačićem.
Surađivao je s vodećim domaćim i stranim džezistima te nastupao u mnogim europskim zemljama, SAD-u i Brazilu. Skladao je za televiziju i kazalište te objavio brojne nosače zvuka. Godine 2015. objavio je album Matija svira Arsena, kojim je odao počast svojemu ocu Arsenu.
Dobitnik je nagrade Hrvatskog društva skladatelja za najboljeg jazz-skladatelja, višestruki dobitnik nagrade Status za najboljeg jazz-pijanista te dobitnik 38 nagrada Porin. Godine 2002. bio je finalist natjecanja mladih jazz-pijanista na Montreux Jazz Festivalu.
Kao majstor jazza i improvizacije s dubokim razumijevanjem klasične glazbe i popularnih žanrova, stvorio je neponovljiv autorski izraz i pijanističku prepoznatljivost, zaključuju iz Lisinskog.
