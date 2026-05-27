Predsjednik Gradske skupštine
SDP-ov Mišić brani Možemo: Imaju našu podršku, nitko tko upravlja Gradom nije u aferama
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić u srijedu je poručio da Možemo!, SDP-ov koalicijski partner u Zagrebu, a vezano za aferu Hipodrom i izvide u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), ima i dalje SDP-ovu podršku jer nitko od ljudi koji upravljaju Gradom nije u aferama.
"Oni imaju našu podršku jer nitko od ljudi koji upravljaju Gradom nije uključen u ove afere - niti gradonačelnik, niti njegovi zamjenici, pa ni itko od pročelnika", istaknuo je Mišić odgovarajući na pitanje novinara o aferi Hipodrom u gradskoj ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO) i izvide u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO).
Naglasio je da se suradnja SDP-a i Možemo temelji na projektima koji su iznimno bitni za Zagreb, a to su: stadion u Kranjčevićevoj, nova Sarajevska kao prva tramvajska pruga u 25 godina, bazen u Španskom, Paromlin, nikad veći proračun, nikad više povučenih sredstava iz Europske unije. "I to je dobar smjer u kojem se grad razvija", poručio je Mišić.
"A je li neke stvari mogu i moraju ići bolje, je li se neke stvari moglo drugačije komunicirati?", upitao je te dodao da u Gradu Zagrebu postoje 340 ustanove i da postoje anomalije od kojih je i primjer Koste Kostanjevića, kao jednog od ravnatelja gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) , ozbiljna anomalija koju u svakom slučaju treba osuditi.
"Ali, dok ne postoji sistemska korupcija kao što postoji na državnoj razini, naša suradnja, projekti zbog kojih surađujemo će ići dalje i većina u Skupštini će ići dalje", poručio je Mišić.
Na pitanje treba li mijenjati nešto oko izbora rukovodećih ljudi, jer se i s tim Možemo! hvalio, da idu na javni natječaj i biraju najbolje, a sada se u dva slučaja, kod USO i ViO, vidi da se baš ne biraju najbolji, Mišić kaže da je to teško pitanje.
Činjenica je, kaže, da se ide na javne natječaje. Od 16 pročelnika, njih 14 nisu članovi niti jedne stranke što je nekada bilo nezamislivo - od ravnatelja ustanova, direktora trgovačkih društava također barem 90 posto nije članova ni jedne stranke, nego se biraju na temelju programa i životopisa.
Očito da se u nekim slučajevima pogriješilo, ali ključna stvar je takve pojave osuditi, prevenirati gdje god se to može prevenirati. "A neka trenutno promjena sustava izbora ne znam kako bi mogla biti transparentnija nego što je danas", kazao je Mišić.
Na pitanje slaže li se sa zahtjevom Kluba HDZ-DP-HSU da se po hitnom postupku na dnevni red sutrašnje sjednice Gradske skupštine uvrsti USO, odnosno afera Hipodrom te ViO, Mišić kaže da nije vidio taj prijedlog, ali je čuo da su to najavili.
"Osobno mislim da o svemu treba raspravljati u Gradskoj skupštini jer je svaki od gradskih zastupnika izabran od građana da bi postavljao pitanja i predlagao. Moramo vidjeti kakva je točka dnevnog reda i što se konkretno traži, tako da ne mogu obećati hoćemo li podržati ili ne. Ali, svakako neovisno o tome bila to točka dnevnog reda ili ne, siguran sam da će to biti dvije teme koje će biti ključne i ujutro na aktualnom satu i u obrazlaganju dnevnoga reda" istaknuo je Mišić.
Osvrćući se na tvrdnju HDZ-ovog potpredsjednika Gradske skupštine Mislava Hermana da je dnevni red sutrašnje sjednice kao "kućnog savjeta", Mišić kaže da je to uvreda za sugrađane jer je jedna od bitnih točaka odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu krajem ožujka.
