Izraelski veleposlanik u RH
Gary Koren: Izrael je meta Irana, ali već smo pokazali da postoje crvene linije koje nećemo tolerirati
N1 Info
|
16. sij. 2026. 13:50
|
0komentara
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je komentirao prosvjede i režim u Iranu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas