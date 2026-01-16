Oglas

Izraelski veleposlanik u RH

Gary Koren: Izrael je meta Irana, ali već smo pokazali da postoje crvene linije koje nećemo tolerirati

author
N1 Info
|
16. sij. 2026. 13:50

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ