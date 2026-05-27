Civilna zaštita objavila upute za slučaj potresa

Umjeren potres magnitude 3.7 prema Richteru jutros je zatresao područje Petrinje, a Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo je građane na preporuke za ponašanje tijekom i nakon potresa, naglasivši važnost prisebnosti, izbjegavanja opasnih objekata i provjere instalacija nakon podrhtavanja tla.

Danas, 27. svibnja u 9 sati i 51 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom 8 km od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Prema dosadašnjim informacijama, materijalna šteta nije prijavljena, javljaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Podsjetili su, također, na upute za postupanje u slučaju potresa:

U zatvorenom prostoru

ako čujete zvuk karakterističan za potres, potražite zaklon uz nosive zidove, ispod stola ili na drugom sigurnom mjestu unutar objekta

budite što dalje od stakla, prozora, pregradnih zidova, kamina, visokog pokućstva, zrcala, lustera i drugih teških predmeta koji mogu pasti i ozlijediti vas

sklupčajte se ispod stola, nosive grede i sl. te pokrijte glavu rukama

pričekajte da podrhtavanje stane i tek onda napustite objekt, jer postoji mogućnost pojave popratnih potresa

kad podrhtavanje stane, provjerite jeste li ozlijeđeni, ako jeste pružite prvu pomoć sebi, a potom i drugima u vašoj blizini ​nemojte pomicati osobu bez svijesti ako ne morate ako pomičete osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove

provjerite jesu li oštećene instalacije plina, vode, kanalizacije i struje ako osjetite miris plina, ne uključujte struju, električne i elektronske uređaje ne koristite oštećene instalacije prije nego što ih pregledaju stručnjaci isključite napajanje struje, vode i plina

za izlazak iz objekta ne koristite dizalo

uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji kao mjesto susreta na otvorenom prostoru

uzmite ruksak pripremljen za hitne situacije i u njega dodajte stvari koje svakodnevno koristite (mobitel, novac, lijekove i dr.)

pomozite drugima u vašoj blizini, osobito ranjivim članovima obitelji (teško pokretnima, bolesnima, djeci i sl.) te svima ostalima kojima je potrebno

ne zaboravite kućne ljubimce, pokušajte ih smiriti i staviti u transportere, ako ne uspijete pobrinut ćete se za njih kasnije, kad to bude sigurnije za vas

Na otvorenom

odmaknite se od građevina, stupova, žica, staklenih površina, reklamnih panoa i svega što može pasti na vas

ako ste u središtu grada pokušavajte izbjegavati građevine/objekte koji se mogu urušiti (staklene građevine, građevine pokrivene crijepom i sl.)

U vozilu

zaustavite vozilo na sigurnom mjestu, dalje od objekata čiji dijelovi mogu pasti i ostanite u vozilu dok opasnosti od podrhtavanja ne prestanu

Ako ste zatrpani

preko lica navucite masku za disanje ili neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu

pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima, cijevima, svjetlosnim (baterija) i zvučnim (zviždaljka) signalima

ne pokušavajte koristiti šibice ili upaljač jer postoji mogućnosti eksplozije zbog curenja plina

ne vičite kako biste spriječili ulazak prašine u dišne organe, sačuvali energiju i kisik​​