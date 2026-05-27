novi potres kod petrinje

Civilna zaštita objavila upute za slučaj potresa

author
N1 Info
|
27. svi. 2026. 10:36
Potres
Ilustracija / Unsplash

Umjeren potres magnitude 3.7 prema Richteru jutros je zatresao područje Petrinje, a Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo je građane na preporuke za ponašanje tijekom i nakon potresa, naglasivši važnost prisebnosti, izbjegavanja opasnih objekata i provjere instalacija nakon podrhtavanja tla.

Danas, 27. svibnja u 9 sati i 51 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom 8 km od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice. Prema dosadašnjim informacijama, materijalna šteta nije prijavljena, javljaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Podsjetili su, također, na upute za postupanje u slučaju potresa:

U zatvorenom prostoru

  • ako čujete zvuk karakterističan za potres, potražite zaklon uz nosive zidove, ispod stola ili na drugom sigurnom mjestu unutar objekta
  • budite što dalje od stakla, prozora, pregradnih zidova, kamina, visokog pokućstva, zrcala, lustera i drugih teških predmeta koji mogu pasti i ozlijediti vas
  • sklupčajte se ispod stola, nosive grede i sl. te pokrijte glavu rukama
  • pričekajte da podrhtavanje stane i tek onda napustite objekt, jer postoji mogućnost pojave popratnih potresa
  • kad podrhtavanje stane, provjerite jeste li ozlijeđeni, ako jeste pružite prvu pomoć sebi, a potom i drugima u vašoj blizini
    • ​nemojte pomicati osobu bez svijesti ako ne morate
    • ako pomičete osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove
  • provjerite jesu li oštećene instalacije plina, vode, kanalizacije i struje
    • ako osjetite miris plina, ne uključujte struju, električne i elektronske uređaje
    • ne koristite oštećene instalacije prije nego što ih pregledaju stručnjaci
    • isključite napajanje struje, vode i plina
  • za izlazak iz objekta ne koristite dizalo
  • uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji kao mjesto susreta na otvorenom prostoru
  • uzmite ruksak pripremljen za hitne situacije i u njega dodajte stvari koje svakodnevno koristite (mobitel, novac, lijekove i dr.)
  • pomozite drugima u vašoj blizini, osobito ranjivim članovima obitelji (teško pokretnima, bolesnima, djeci i sl.) te svima ostalima kojima je potrebno
  • ne zaboravite kućne ljubimce, pokušajte ih smiriti i staviti u transportere, ako ne uspijete pobrinut ćete se za njih kasnije, kad to bude sigurnije za vas

Na otvorenom

  • odmaknite se od građevina, stupova, žica, staklenih površina, reklamnih panoa i svega što može pasti na vas
  • ako ste u središtu grada pokušavajte izbjegavati građevine/objekte koji se mogu urušiti (staklene građevine, građevine pokrivene crijepom i sl.)

U vozilu

  • zaustavite vozilo na sigurnom mjestu, dalje od objekata čiji dijelovi mogu pasti i ostanite u vozilu dok opasnosti od podrhtavanja ne prestanu

Ako ste zatrpani

  • preko lica navucite masku za disanje ili neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu
  • pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima, cijevima, svjetlosnim (baterija) i zvučnim (zviždaljka) signalima
  • ne pokušavajte koristiti šibice ili upaljač jer postoji mogućnosti eksplozije zbog curenja plina
  • ne vičite kako biste spriječili ulazak prašine u dišne organe, sačuvali energiju i kisik​​

