Nema više poreza na mirovine: Ova skupina će ga ipak plaćati i nakon 2027. godine?
Porez na mirovine bit će ukinut 1. siječnja 2027. godine, potvrdila je Hrvatska stranka umirovljenika. Neki će ga, tvrde, ipak i dalje plaćati.
Umirovljenici više neće plaćati porez na dohodak od mirovine od 1. siječnja 2027. godine, objavila je na konferenciji za medije Hrvatska stranka umirovljenika, o čemu je postignut konačni dogovor s Vladom. Više od pola umirovljenika s radničkim mirovinama ne plaća porez, jer su im mirovine ispod 600 eura. Najveći platiše su oni s 1.500 eura mirovine i više, o čemu smo pisali ovdje. Čudi da Vlada, odnosno premijer i ministar financija, nije sama objavila ovu odluku ako je već službena, već je to prepustila HSU-u, piše novinarka portala Mirovina.hr Jasmina Grgurić Zanze.
HSU ne zna koliko umirovljenika plaća porez?
Predsjednik HSU-a Marinko Lukenda, saborski zastupnik Veselko Gabričević i predsjednica HSU-a Grada Zagreba i gradska zastupnica Ema Culi podsjetili su da porez na mirovine plaća više od 400.000 umirovljenika, ali to nije točna brojka. Naime, više od pola milijuna umirovljenika porez plaća u prosječnom iznosu od oko 30 eura. Točnije, na isplati mirovina u svibnju 2026. obračunat je porez na mirovini za 527.698 korisnika u iznosu 17.270.127,32 eura, što prosječno iznosi 32,73 eura po korisniku, kako je portal Mirovina doznao od HZMO-a.
Podsjetili su da više od 17 milijuna eura koje umirovljenici mjesečno uplate za porez ne završava u državnom proračunu, nego u proračunima gradova, općina i županija. HSU je na svojim Facebook stranicama objavio i jedan jako važan detalj, a to je da će porez na mirovine nastaviti plaćati oni koji imaju mirovinu 5.000 eura ili više. No, taj su podatak kasnije maknuli iz objave. Ipak, podatak je i dalje vidljiv u povijesti uređivanja, o čemu svjedoči snimak zaslona ispod, dok ga u konačnoj verziji objave više nema.
Postoje li uopće mirovine od 5.000 eura?
Otvara to pitanje koliko građana Hrvatske prima 5.000 eura mirovine ili više, jer su one najveće javno poznate na razini od oko 2.400 eura u prosjeku za nekadašnje saborske zastupnike i članove Vlade, a koji će sada ukidanjem poreza najviše i profitirati, jer su plaćali oko 200 eura poreza mjesečno. Špekuliralo se doduše i o mirovinama iznad 3.000 eura koju prima nekadašnji predsjednik države Stjepan Mesić, a primala ju je i pokojna udovica doktora Franje Tuđmana, ali o tome nikada nije objavljen službeni podatak.
Culi je pojasnila kako je porez na mirovine bilo bitno ukinuti jer isplatom godišnjih dodataka u porezne škare ulaze i umirovljenici čija mirovina jedva prelazi svotu od 600 eura. Međutim, ni taj podatak nije točan jer se godišnji dodatak ne oporezuje, o čemu smo ranije pisali ovdje. Poreznih platiša među umirovljenicima je sve više zato što mirovine rastu i zakonskim izmjenama i redovnim polugodišnjim usklađivanjima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
