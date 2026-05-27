Anušić: Hrvatska vojska bit će jedna od najjačih malih vojski Europe pa i svijeta
Govoreći o sadašnjem stanju Oružanih snaga, rekao je kako je Hrvatska vojska započela “prvu i jedinu modernizaciju u povijesti Hrvatske vojske”.
„Vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta, spremna za sve zadaće koje će biti pred Hrvatskom vojskom, koristeći najmodernije sustave naoružanja i opreme”, rekao je Ivan Anušić gostujući u emisiji Hrvatskog radija.
Modernizacija će se odnositi na Hrvatsku ratnu mornaricu, Kopnenu vojsku i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a ministar je među projektima naveo sustav protuzračne obrane srednjeg dometa, dvije korvete, dodatne helikoptere Black Hawk, modernizaciju Rafalea, radarske sustave, protudronsku zaštitu te daljnje opremanje Kopnene vojske i HRZ-a.
Spomenuo je i besposadne sustave koji se razvijaju u domaćoj industriji.
"Mislim da ćemo do 2030. godine u potpunosti završiti isporuke tenkova, haubica, Black Hawkova, HIMARS-a i svega onoga što je još najavljeno”, naveo je.
Vezano za planiranu nabavu korveta za HRM, objasnio je da odluke o vojnoj nabavi ne donosi pojedinac, nego se donose kroz složen sustav procedura i stručnih analiza.
Kao ključne kriterije odabira istaknuo je kvalitetu sustava, mogućnost uključivanja domaće brodogradnje te brzinu i cijenu isporuke. Naglasio je da država želi dio proizvodnje i razvoja lokalizirati u hrvatskim tvrtkama, spomenuvši pritom Končar kao jednu od uključenih kompanija.
Kad je riječ o obalnim ophodnim brodovima i sporu s Brodosplitom, rekao je kako je MORH dobio pravnu bitku te vratio brodove u vlasništvo države, a preostala tri će vjerojatno biti realizirana kroz projekt izgradnje korvete ili će ga zasebno realizirati.
Dodao je kako će se nakon premještanja brodova u drugo brodogradilište nastaviti njihova izgradnja te da su trenutačno između 20 i 40 posto dovršenosti.
