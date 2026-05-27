"Situacija ostaje stabilna"

WHO upozorava: Broj zaraženih hantavirusom porastao nakon novog slučaja u Španjolskoj

27. svi. 2026. 10:17
FILE PHOTO: A passenger of the cruise ship MV Hondius, which was affected by a hantavirus outbreak, gets disinfected on the tarmac at Tenerife Sud airport, Canary Islands, Spain, May 10, 2026.
REUTERS/Borja Suarez/File Photo

Broj slučajeva zaraze hantavirusom povezanih s kruzerom na kojem je izbila epidemija porastao je na 13, rekao je u srijedu čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

"Španjolska je prijavila novi slučaj zaraze među putnicima koji su u karanteni, čime ukupan broj slučajeva iznosi 13", napisao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na društvenoj mreži X. 

Među njima su tri osobe koje su preminule, ali od 2. svibnja nije bilo novih smrtnih slučajeva, naveo je Ghebreyesus.

"Situacija ostaje stabilna. Putnici koji su se razboljeli primaju potrebnu skrb, dok ostali ostaju u karanteni", dodao je Ghebreyesus.

U posljednja dva tjedna svi preostali putnici, članovi posade i medicinsko osoblje napustili su luksuzni brod MV Hondius na kojem je izbila epidemija. 

Hantavirusi su virusi koje prenose glodavci i koji mogu zaraziti ljude te uzrokovati bolest. WHO procjenjuje da godišnje ima između 10 i 100 tisuća slučajeva zaraze ljudi diljem svijeta, a težina bolesti varira ovisno o soju virusa.

