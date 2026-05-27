Seizmolog Kuk o novom potresu kod Petrinje: To je već trešnja koja se značajno osjeti i na širem epicentralnom području
Danas u 9:51 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 8 km od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru.
Seizmolog Krešimir Kuk za N1 je rekao da je to relativno jak u odnosu na potrese zadnjih tjedana na tom području. "To je već trešnja koja se značajno osjeti i na širem epicentralnom području", kazao nam je.
Što se događa posljednjih dana, imali smo i potrese u Dalmaciji?
"Imali smo nekoliko potresa umjerene jačine, to je iznad prosjeka na koji smo navikli. Petrinjsko područje se još nije smirilo, ova jačina je malo iznad prosjeka, takvih nema puno nakon onog najačeg potresa od 6,2.
Aktivnost na području Svilaje, ista je serija potresa, imamo ih desetak, najjači je bio umjereni, pokazuje da se i u tom dijelu Hrvatske seizmičnost nešto pjačala posljednih dana. To ukazuje na to da imamo više potresa u kraćem razdoblju, oni srećom nisu jaki nego umjereno jaki, no izazivaju nelagodu kod stanovništva. Mi ih pratimo kao što i inače činimo."
Može li magnituda 3,7 izazvati neku materijalnu štetu, oštećenja na zgradama...?
"3,7 po Richteru je na granici nekih manjih oštećenja, to nije potres koji bi trebao izazvati oštecenja na građenivana koje su u ispravnom stanju, ali s obzirom da na tom području ima zgrada koje su oštećene još od prošlog potresa, moguća su manja oštećenja, no to nije magnitua koja bi trebala izazivati materijalnu štetu."
Kakvo je stanje na zagrebačkom području?
"Mirno je posljednjih dana i tjedana, nije bilo potresa, bilo je unazad mjesec do dva slabijih magnitude oko 1."
