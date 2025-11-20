Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali su - izvan zakona...

Ekipa N1 televizije - reporter Hrvoje Krešić i producentica Nera Valentić prošlog tjedna boravili su na Bliskom istoku i obišli Zapadnu obalu - Ramalu, Jeruzalem, Betlehem, okolicu Hebrona. Tamo su snimili čitav niz zanimljivih razgovora i reportaža.

Podijeli

Oglas