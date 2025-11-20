Ekipa N1 na Zapadnoj obali
Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali su - izvan zakona...
N1 Info
|
20. stu. 2025. 16:41
|
0komentara
Ekipa N1 televizije - reporter Hrvoje Krešić i producentica Nera Valentić prošlog tjedna boravili su na Bliskom istoku i obišli Zapadnu obalu - Ramalu, Jeruzalem, Betlehem, okolicu Hebrona. Tamo su snimili čitav niz zanimljivih razgovora i reportaža.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 14 min.
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 16 min.|
Oglas
Oglas