PRAVA PACIJENATA

Karačić Zanetti: Čekanje na pregled dvije godine nije lista čekanja

Nina Kljenak
25. stu. 2025. 15:11

Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o povećanju dopunskog osiguranja, ali i drugim problemima u zdravstvu.

