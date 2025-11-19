ISTANBUL
Mihael Zmajlović za N1 o mogućnosti održavanja izbora u Ukrajini
N1 Info
|
19. stu. 2025. 17:38
|
0komentara
Bivši ministar okoliša i aktualno voditelj delegacije Sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Mihael Zmajlović, u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirao je zaključke sastanka u Istanbulu oko sukoba u Ukrajini i budućnosti te zemlje, ali i Europe.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas