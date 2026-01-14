Promijenio vjeru, pobjegao od smrti: Ispovijest Iranca za N1 otkriva brutalnost režima

Asghar Omid Noghandoost, iranac koji već 10 godina živi u Hrvatskoj gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je masovnim prosvjedima koje režim guši nasiljem, ubojstvima i potpunom informativnom blokadom. U ekskluzivnom svjedočanstvu govori o smrti bliskog prijatelja, brutalnosti vlasti, pozivima na povratak šaha Reze Pahlavija i borbi naroda koji traži slobodu od režima.

