Asghar Omid Noghandoost
Promijenio vjeru, pobjegao od smrti: Ispovijest Iranca za N1 otkriva brutalnost režima
14. sij. 2026. 14:15
Asghar Omid Noghandoost, iranac koji već 10 godina živi u Hrvatskoj gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak razgovarao je masovnim prosvjedima koje režim guši nasiljem, ubojstvima i potpunom informativnom blokadom. U ekskluzivnom svjedočanstvu govori o smrti bliskog prijatelja, brutalnosti vlasti, pozivima na povratak šaha Reze Pahlavija i borbi naroda koji traži slobodu od režima.
