Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
Škare Ožbolt: "Istina i pravda. Dva univerzalna pojma koja se nisu realizirala nakon cijele tragedije u Vukovaru"
N1 Info
|
18. stu. 2025. 20:11
|
0komentara
U studiju N1 televizije u specijalnom programu posvećenom Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, gostovala je Vesna Škare Ožbolt, koja je govorila o Vukovaru 90-ih, te o problemima Vukovara danas.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4h
Najnovije
Oglas
Oglas