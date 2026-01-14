Oglas

"nema strateškog planiranja"

Tisuće bez obiteljskog liječnika: Bressan upozorava na alarmantno stanje primarne zaštite

author
N1 Info
|
14. sij. 2026. 15:16

Leonardo Bressan, liječnik obiteljske medicine iz Rijeke, bio je gost N1 Studija uživo gdje je s Ninom Kljenak razgovarao o nedostatku obiteljskih liječnika, i odabiru čelne osobe HZZO-a.

