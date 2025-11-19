Oglas

odgovornost na državi

Vodopija: Vjesnik je bio predodređen da završi na ovaj način

author
N1 Info
|
19. stu. 2025. 17:25

Kultna zgrada zagrebačkog Vjesnika - nekad novinarskog i izdavačkog diva, simbola moći zagrebačkog novinarstva - izgorjela je u noći s ponedjeljka na utorak i sada predstavlja ruglo. Što je nekada bila kuća Vjesnik, i na što upućuju desetljeća nebrige države kao većinskog vlasnika – o tome je Nataša Božić u N1 Studiju uživo razgovarala sa nekadašnjim novinarom Večernjeg lista i Vjesnika Zoranom Vodopijom.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ