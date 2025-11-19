Vodopija: Vjesnik je bio predodređen da završi na ovaj način

Kultna zgrada zagrebačkog Vjesnika - nekad novinarskog i izdavačkog diva, simbola moći zagrebačkog novinarstva - izgorjela je u noći s ponedjeljka na utorak i sada predstavlja ruglo. Što je nekada bila kuća Vjesnik, i na što upućuju desetljeća nebrige države kao većinskog vlasnika – o tome je Nataša Božić u N1 Studiju uživo razgovarala sa nekadašnjim novinarom Večernjeg lista i Vjesnika Zoranom Vodopijom.

